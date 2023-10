Por estas razones pueden negarte o quitarte la Sentri

Tijuana, BC.- La tarjeta Sentri es uno de los documentos más solicitados para ingresar de manera rápida y regular a Estados Unidos vía terrestre, peatonal o aérea, sin embargo, pocos pueden conseguirla.

Ofita Peralta, directora de la agencia Visa Online, dijo que con ese documento el tiempo de ingreso es de 15 minutos mínimos y máximo de una hora, mientras que por las líneas normal y ready lane de tres horas.

Pero los errores en la solicitud de la Sentri impiden ahorrarse esas largas esperas porque las personas no comprenden las preguntas u omiten respuestas importantes para las autoridades estadounidenses.

Lo que se necesita es ser plenamente identificable, es decir, ser claro en lo que es tu trabajo, a qué te dedicas, que tus raíces aquí en la ciudad sean claras, que a ellos (CBP) no les quede dudas de a qué te dedicas. Creo que esta es la clave para que te la aprueben”, explicó Peralta.

Mentir en la entrevista

Y agregó que los solicitantes por desconocimiento mienten a CBP en la entrevista, por lo que de nuevo deben iniciar el trámite.

“Por ejemplo, las personas que están en proceso de residencia en la visa les preguntan ‘¿oigan alguien ha solicitado migrarte?’ y tú no entiendes la pregunta y respondes con un ‘no’ y llegas a tu cita y te pregunta ‘¿por qué le pusiste que no, si aquí está la solicitud de que tu esposo te pidió?’ –ah es que no entendí- pues vuelves a tramitarla porque no te daré la sentri”, advirtió la directora.

Por otra parte, comentó que una de las razones por las cuales CBP cancela la Sentri es porque en un vehículo pretenden ingresar a alguien que no la tiene.

“Si traes a un viajero que no trae Sentri tienes que bajarlo, no ahí enfrente, tienes que bajarlo atrás, pero mucha gente lo baja enfrente y les quitan la Sentri. Para conservar la Sentri es portarte bien, alinearte a sus reglas que son muy claras. Es importante conocer los lineamientos, cuando tú vas a tu entrevista te mandan por correo los lineamientos en inglés y en español. La verdad es que creo que muy pocas personas se toman el tiempo de leerlo pero te dicen que debes mantenerlos informados, si te cambias de trabajo, si cambias las placas de tu carro, si cambias de domicilio”, alertó Peralta.