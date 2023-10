Por crimen organizado descartan que lleguen migrantes de Chiapas a TJ

Tijuana BC.- Debido a la presencia del crimen organizado en los estados de la frontera con Estados Unidos y de las altas cuotas que cobran, el director de la asociación Pueblo Sin Fronteras, Irineo Mujica, descartó que lleguen a Tijuana las caravanas de migrantes de gran magnitud como las registradas en 2019 que ocasionaron el cierre de los cruces fronterizos a la Unión Americana.

Mencionó que en Chiapas la situación está descontrolada y las personas que ingresaron de manera irregular al territorio mexicano prefieren esperar a que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) les autorice su tránsito por el país, aunque el proceso sea de más de seis meses.

Mujica dijo que, a diferencia de otros movimientos migratorios, en los de 2023 se notó la presencia de los delincuentes y el nivel de crueldad hacia los migrantes.

Nadie va hacia Tijuana. Las caravanas que se hacen la mayoría no salen de Chiapas, ahorita las condiciones no están como para hacer este tipo de movilizaciones. Ahorita no hay métodos para desahogar aquí en Chiapas, no se puede con tanta gente, la gente está en la calle, es complicado”