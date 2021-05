Por amor acude a recibir vacuna contra el covid

Tijuana, BC.- Margarita de Pastor acompañada de su esposo, Agustín Pastor Ignacio desde las 8:00 horas acudieron a las instalaciones del Centro de Gobierno IMOS para que Margarita recibiera la primera dosis de vacuna contra el Covid-19.

“Me siento muy bien, en la iglesia donde vamos nos dijeron y pues gracias a Dios estamos aquí, es la primera dosis de personas de 50 a 59 años” contó Margarita.

Su esposo, Don Agustín con sombrilla en mano cubre de los rayos intensos de sol a su mujer, esperando ser un apoyo ya que dijo que cuando el se vacunó le dolió mucho el brazo.

Nombre yo ya me vacuné, las dos dosis, pero fui a la preparatoria Lázaro, todo estuvo bien solo que me dolió mucho el brazo, como un día y medio me la pasé adolorido y ahora estoy aquí apoyando a mi mujer para que no se sienta mal. Hay que vacunarse, todos deben hacerlo” afirmó Agustín.