Pone en crisis a funerarias alza de decesos

La crisis sanitaria por el nuevo coronavirus ha generado que los servicios funerarios de Tijuana se vean rebasados por la cantidad de muertos que llega a contratar sus servicios.

Clientes de la funeraria Latinoamericana, ubicada sobre la Vía Rápida a la altura de la Macroplaza, reportaron que la empresa tarda más de 20 días en entregar a sus seres queridos fallecidos por el Covid-19.

Durante un recorrido por la funeraria, tres familias se encontraban reunidas en el lugar exigiendo a la empresa que agilizara la entrega del cuerpo de su ser querido.

Iván Rea Corona lleva quince días esperando que le entreguen el cuerpo de su padre y contó que lleva dos días llegando desde las 8 de la mañana esperando tener información sobre el retraso en la entrega de su familiar fallecido.

“Es algo frustrante, desesperante porque no han cumplido con la entrega del cuerpo de mi padre, es la segunda ocasión que me dicen que ya está listo y no está listo, entonces pues imagínate, vienen todos sus familiares de todos lados y no nos los entregan”, dijo.

Cada día, asegura, le dan distintas razones por las que no le han entregado a su padre, entre falta de espacio en el panteón y retrasos en la entrega de documentación por parte del registro civil.

“La otra vez que venimos nos dicen que el panteón está saturado, el registro civil, que no han liberado el acta, siempre nos meten otra institución, ahorita me dicen que ya tienen todo listo ellos y que el panteón ahorita ya no va a recibir a nadie el día hoy”, declaró.

Espera por 17 días

Por otra parte la señora Mónica Vargas relató que la funeraria, después de 17 días, apenas le entregará el cuerpo de su familiar fallecido para poder enterrarlo.

“Tardaron 17 días para entregarlo, porque dicen que los permisos no los da luego el Gobierno, que están muy saturados, todos estamos en ese estado pero todos estamos buscando hacer algo para resolver el problema, ellos nos están haciendo nada”, reclamó.

Por la misma situación pasó la señora Teresa Cruz quien perdió a su esposo el 3 de mayo por otras enfermedades ajenas al coronavirus, pero en su ingreso al hospital lo catalogaron con sospecha de Covid-19.

Dijo que desde hace 17 días la funeraria no ha entregado el cuerpo de su pareja, no le dan razón y día con día se extiende el plazo para que le puedan otorgar el cuerpo y le den santa sepultura.

Reconocen retrasos

Ante los señalamientos de los clientes, el gerente de la Funeraria Latinoamericana, Noé Herrera, confesó que se encuentran rebasados por la cantidad de personas fallecidas a causa del nuevo coronavirus.

“No solamente es el tema Covid, sino las causas comunes más el tema Covid hacen que el incremento de servicios haya sido al 200% o 300% y hasta ha habido picos de 400% de demanda”, reveló.

Además aseveró que cuando les solicitan el servicio funerario les hacen saber a las familias que el periodo de espera es mayor al normal, de entre dos y tres semanas e inclusive que hay tiempo de espera de hasta mes o mes y medio en la competencia.

Añadió que también los panteones se están viendo rebasados en su capacidad de atención, mientras que en condiciones normales se sepultan de 20 a 25 personas diarias, ahora es el doble o el triple de lo que sepultan.