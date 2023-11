Policías señalados de abuso al disparar pistola de postas aún tienen 30% de su sueldo: Sindicatura

Tijuana BC.- Los policías municipales que fueron suspendidos por presuntamente disparar con un arma de postas a un ciudadano siguen percibiendo 30% de su salario, de acuerdo con la Sindicatura de Tijuana

Estimaron que las investigaciones de este caso pueden tardar de 3 a 5 meses, aunque por ley se tenga un año para recabar todas las evidencias y puedan hacer una acusación de un servidor público que posiblemente haya cometido un acto de una posible responsabilidad administrativa.

La sindicatura de manera oficiosa, por los videos que se estuvieron saliendo en las redes sociales, accionó y entonces se hace una investigación para identificar a los policías, aseguró el Síndico Rafael Leyva Pérez.

Al mismo tiempo, que esto sucede a los dos o tres días, vino la persona que fue lesionada, a poner propiamente su denuncia, esto ayudó desde luego a tener más elementos para poder, llevar a cabo nuestra investigación todavía no terminan la investigación, pero como medida cautelar se hizo la suspensión de estos policías”

Indicó.

Posible responsabilidad

Aclaró que esto no quiere decir que ya fueron separados del cargo los policías, sino que se les otorga la garantía del 30% de su salario, son separados del cargo, para que en tanto no se resuelva su posible responsabilidad administrativa, pues ellos no pueden estar ahorita en funciones de trabajo.

“Cuando tengamos todos estos elementos determinamos que hay, una posible responsabilidad y nosotros mandamos esto a la autoridad que realmente va a sancionar o quien será la parte que juzgue en el caso de los policías, la comisión del servicio profesional de carrera”, añadió.

Finalmente, agregó que esta autoridad colegiada será la su propia investigación, serán quienes sean los jueces y los que dictaminen qué va a suceder.