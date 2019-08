Poca coordinación en autoridades, sobre ataque a policía comercial: Rosas Jiménez

TIJUANA.- El reciente ataque armado contra un policía comercial en un antro de la Zona Río solo demuestra la poca coordinación que existe entre las diferentes corporaciones policiacas, lamentó el Presidente de la Coparmex.



Roberto Rosas Jiménez, líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tijuana, indicó lo anterior luego de que un policía muriera en la entrada del centro nocturno Le Conteiner.



El líder empresarial agregó que de manera desafortunada cada vez es más común ver acontecimientos delictivos en la Zona, que es considerada por las autoridades como “blindada”.



Rosas Jiménez recomendó mayor presencia policiaca, sobre todo al ser un bar donde muchos jóvenes salen con cierto grado del alcohol, causante de tragedias.



Añadió que con el solo hecho de realizar rondines se inhibe al joven y al delincuente, porque ver una unidad policiaca con las luces encendidas ya evita que algo pueda suceder.



Este hecho sumado al asesinato de un policía federal en la colonia 10 de Mayo, muestra que la Guardia Nacional no ha realizado buen trabajo y por consecuencia no solucionará el problema de inseguridad en la ciudad.



Dijo que la impunidad en Baja California es terrible, así como la procuración de justicia porque hacen falta ministerios públicos.



En la mayoría de casos no hay detenidos y es algo que criticó, pero otra situación es que cuando los hay salen de manera rápida, hasta dos, tres o más veces.



“Cuántas veces no hemos leído que un delincuente entra varias veces y luego vuelve a salir, hasta que no hace algo más delicado y grave es cuando lo detienen de nuevo, pero no sabemos qué pasa con ellos”, expuso.

Al final señaló que durante el periodo de transición de gobierno parece que las autoridades policiales abandonaron a la ciudadanía, por eso solicitan la participación en el combate al crimen organizado.