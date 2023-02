Pobreza afectará en servicios educativos, médicos y sociales: Experto de Cetys Universidad

Tijuana, B.C.- El aumento de la pobreza y la inflación serán factores para que en este año 2023 a las personas se les dificulte acceder a los servicios educativos, médicos y sociales, señaló Alfredo Valadez García, investigador del Centro de Investigación Económica del Noroeste de Cetys Universidad.

Esto porque de acuerdo a las carencias que marca la Coneval, la población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema pasó de 4.0% a 5.2% en los años 2018-2020. Mientras que en ese mismo periodo el rezago educativo fue de 15.9% a 16.1%; el acceso a los servicios de salud de 16.9% a 24%; y el acceso a la seguridad social pasó de 36.7% a 38.9%.

Valadez García dijo que para este 2023 todavía se sentirá la inflación mundial provocada por la pandemia del Covid-19 y el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Comentó que aunque se aprobó el aumento de salario y existan apoyos gubernamentales poco ayudará a las familias a mejorar su situación, pues desde que intentan comprar la canasta básica se les dificulta por los altos precios.

Carencias sociales

"Si bien es cierto que el salario mínimo aumentó 20% hay un alto porcentaje de la población que gana poco. Otra cosa que nos hace pensar que este aumento no será la solución al problema es que hay mucha gente trabajando en la informalidad en México. A nivel nacional la tasa de informalidad supera el 55% de gente que no cotiza al Seguro, que no está dado de alta en Hacienda y demás", explicó.

El investigador expuso que la pobreza y las carencias sociales también limitan el acceso a un empleo mejor, los cuales dependen del nivel educativo que haya alcanzado la persona, al mismo tiempo se condiciona el obtener servicios médicos y