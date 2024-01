Población migrante se ve vulnerable por asesorías “irreales”

Tijuana BC.- La población migrante se ve vulnerable ya que hay litigantes que no brindan una asesoría adecuada para su estancia en el país, manifestó el presidente de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Baja California.

Leonardo Abarca Jiménez aseveró que es muy común que abogados brinden una asesoría “irreal” a los migrantes extranjeros para evitar su deportación, incluso al grado de haber colusión con el crimen organizado en el sur del país.

La realidad es que hay de alguna forma una relación entre abogados y bandas de crimen organizado con líneas de transporte terrestres, inclusive también aéreas, de que cuando llegan ya los tienen perfectamente identificados”

Dijo.

No pueden hacer nada

Sobre este tema, el titular de la Barra Mexicana de Abogados señaló que no se puede hacer nada al respecto por parte de la autoridad migratoria puesto a que no es su competencia y la emisión de sanciones no es tan sencilla.

“Evidentemente existe en el Código Penal algunas conductas relativas a la falta de ética de los abogado cuando prometen cosas que no van a cumplir, pero sabemos que los migrantes en su situación nunca presentan ese tipo de denuncias”, dijo.

Abarca Jiménez explicó que la vía principal por la cual algunos litigantes se aprovechan de los migrantes es a través de ofrecimiento de amparos y suspensiones que supuestamente garantizan su tránsito sin ser detectados o sujetos a deportación.

Condiciones complicadas

Reiteró que las condiciones siguen siendo complicadas para la población migrante que busca transitar por el país para llegar a Estados Unidos, sobre todo por el contexto por el cual pasan en sus lugares de origen.

“Sabemos que pues ellos migran por situaciones de diferente índole, sobre todo por temas de violencia, de pobreza extrema en sus países”, dijo el presidente de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Baja California.

Por ello, consideró que la autoridad migratoria federal debe tener mano dura en cuanto al cuidado de la población en contexto de movilidad y garantizar sus derechos humanos una vez que ingresan a territorio mexicano.