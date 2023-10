Escuelas deben ser seguras para los estudiantes: CNTE

Tijuana, B.C.- Trabajadores de la educación pidieron al gobierno de Baja California vigilancia policiaca permanente en las escuelas tras la colocación de narcomantas que aparecieron en algunas escuelas puentes de Tijuana, Rosarito y Tecate hoy.

El coordinador estatal de la CNTE en Baja California, Marco Antonio Pacheco Peña, expresó que los planteles educativos deberían ser lugares seguros para las y los estudiantes, en los cuales pasan gran parte de su día.

La delincuencia en nuestro País cada día está mal alta y en Tijuana no es la excepción. Sí es lamentable que ahora en los centros educativos que nos dedicamos a educar a la sociedad, al pueblo, a divertirnos, a estar con los niños en las escuelas y compartir sus experiencias ver que ya también sean blanco de narcomantas, sí nos duele que las escuelas sean utilizadas de esta forma”, declaró.

De acuerdo a la Delegación de Tijuana de la Secretaría de Educación de Baja California, la aparición de las narcomantas no afectó la impartición de las clases.

“Se activó (el) protocolo, ya queda bajo el dominio de seguridad municipal y estatal, ellos indicaron que las actividades continúan con normalidad”, se lee en un breve comunicado compartido la tarde de ayer.

Protocolo escolar

Pacheco Peña explicó que el protocolo escolar que se activa en hechos como la aparición de narcomantas consiste en llamar a las autoridades policíacas y escolares para que inicien la investigación.

“Nosotros no nos vamos a meter a esa dinámica como maestros y no nos vamos a meter en este tipo de situaciones porque no queremos problemas con el crimen organizado. El protocolo es dar aviso a las autoridades y a los padres de familia para que no caigan en el pánico”, subrayó.

El coordinador dijo que este tipo de hechos, al no suspenderse las clases, son aprovechados por los profesores para concientizar a los padres de familia para lograr que sus hijos estén alejados de las actividades que pongan en riesgo su integridad.

“No hay un protocolo de la suspensión de clases porque realmente es una situación donde no se está amenazando directamente a los maestros de las escuelas ni a los niños, son mensajes que se dan entre ellos mismos (generadores de violencia), no es motivo para suspender clases, pero sí se queda a consideración de la comunidad educativa y si los padres de familia deciden no mandar a sus niños, lo que el director debe hacer es acatar la toma de decisión de ellos”, indicó.