Piden a EU ampliar citas para asilo humanitario en APP

Tijuana BC.- Activistas de Tijuana pidieron al gobierno de Estados Unidos encabezada por el presidente Joe Biden más citas en la aplicación digital (APP) de CBP One para que los migrantes inicien el trámite del asilo humanitario.

Stacey Girón, coordinadora del albergue Espacio Migrante A.C., informó que la última cita que consiguió uno de sus migrantes fue en julio de este año y la última familia que ingresó de manera regular fue en agosto.

Desde entonces las 45 familias que actualmente alberga intentan todos los días ingresar en la APP, pero no tienen éxito.

Girón apuntó que esta problemática afecta la salud mental de cada uno de los miembros de los núcleos familiares, puesto que carecen de un lugar propio para vivir, trabajo y dinero.

Les está afectando en su salud mental porque están desesperados, no tienen dinero, no tienen documentos en México, (la cita) de CBP One es muy largo"