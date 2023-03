Piden manifestantes marco legal para proteger a fuerzas armadas y sus Derechos Humanos

Tijuana, B.C.- Luego de que se realizan las investigaciones sobre el actuar de 4 elementos de la Sedena involucrados en disparar en contra de un grupo de jóvenes en Nuevo Laredo, presuntamente sicarios, distintas asociaciones a favor de los militares realizaron manifestaciones pacíficas para exigir un marco legal que proteja a las fuerzas armadas, así como a sus derechos humanos.

Estos hechos tuvieron lugar el pasado 26 de febrero, cuando cerca de las 05:00 horas un pick up con siete personas a bordo viajaban con las luces apagadas y sin placas, quienes después de ver a los efectivos aceleraron la marcha hasta que se impactaron contra otro vehículo.

Sin embargo, de acuerdo a los reportes, los elementos castrenses abrieron fuego, ultimando a 5 jóvenes e hiriendo de gravedad a uno más, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) desarrolla investigaciones, sin embargo, diversas fuentes han mencionado que los 4 elementos ya fueron procesados por autoridades militares.

En relación a esto y como parte de las manifestaciones nacionales pacíficas, representantes de la Asociación de Militares, Exmilitares y Personal en retiro se presentaron a las instalaciones del Cuartel Morelos para pedir un marco legal para las fuerzas armadas, pues consideran que están siendo denigradas.

En realidad no se está viendo el apoyo, viendo que, a unos compañeros, esto fue la gotita que derramó el vaso, que estaban siendo golpeados, tratan de defenderse, no digo que esté bien de la forma que lo hagan porque no estuve yo en el evento, pero siendo que están siendo procesados los compañeros en una cárcel, yo no creo que sea la forma correcta”, detalló el presidente de la asociación, Mario Saucedo.