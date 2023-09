Piden justicia para el conductor de Didi Jesús Evarardo; dejó en orfandad a su bebé

Tijuana, B.C .- La violencia nuevamente provocó la desintegración de una familia en Tijuana. El joven Jesús Everardo Leaño Mendoza, conductor de Didi, fue encontrado muerto y dejó en la orfandad a su bebé que está por nacer.

Otra de las víctimas colaterales de la inseguridad fueron su esposa Evelyn Castro y sus padres María Guadalupe Mendoza Salazar y Everardo Leaño Domínguez, quienes estuvieron en el Semefo para reconocer el cuerpo de Jesús, a quien se vio por última vez el domingo 24 de este mes cuando iba a ofrecer un servicio de traslado.

Antier gracias a que en redes sociales pudieron localizar el vehículo que le robaron y abandonaron en la calle Tulipanes de la colonia Villa Fontana, que pertenece a la delegación La Presa.

La joven Evelyn Castro, esposa y viuda de Jesús Everardo, exigió justicia y que se detengan a los responsables. Destacó que hasta el momento su única opción es ser fuerte, pues su bebé nacerá dentro de cuatro meses, a quien llamará Ares Everardo.

Los responsables

"Estamos en la espera de un bebé. Vamos a la mitad del embarazo, ya estamos a nada de terminarlo, es muy triste, porque teníamos planes para nosotros como familia y como padres porque era una nueva etapa, nuestro primer hijo”, expresó acariciando su vientre.

Te puede interesar: Conductores piden la creación de botón de emergencia para detener asaltos

Evelyn conoció a Jesús Everardo porque le solicitó el servicio del transporte a través de DiDi y formaron un matrimonio de cuatro años.

“Me da mucha tristeza, pero tengo que seguir siendo fuerte por él, porque nos dejó a todos como nosotros como familia”, dijo.

A Jesús Everardo lo describen como una persona amigable, amorosa, trabajadora y acomedida, sin esperar a nada a cambio.

Por su parte, la señora María Guadalupe Mendoza Salazar, madre del occiso, agradeció a la comunidad que apoyó a localizar a su hijo, así como a Semefo, Fiscalía y Policía Municipal.

Anduvimos en hospitales, Cruz Roja, centros penitenciarios, por todos lados, en ningún lugar dábamos con él. Nos presentamos en Semefo y tampoco lo ubicamos. Posteriormente el agente que lleva nuestro caso nos llamó y nos dijo que había una persona en calidad de desconocido en Semefo y que coincidían con las características de mi hijo. Empezó a mostrarnos fotos y muchas cosas coincidían. No lo quisimos aceptar. Fueron surgiendo más pruebas y confirmamos que era mi hijo”, describió.

Te puede interesar: Autoridades no logran acercamiento con conductores de aplicación

Al igual que sus seres queridos pidió justicia para que los responsables de la muerte de su hijo sean castigados penalmente y se eviten más desgracias para los conductores y sus familias.

“Exigimos justicia para mi hijo, exigimos justicia porque no es posible que destruyeron a mi familia, destruyeron sus sueños, sus ilusiones. Mi nieto no tuvo la posibilidad de crecer al lado de su papá, mi nieto aún no nace y ya no tiene papá y es lo que más me da coraje”, manifestó.