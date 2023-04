Piden dejar de criar con violencia

Tijuana BC.- Para las familias es un desafío criar a las niñas, niños y adolescentes (NNA) libres de violencia, ya que se piensa que al ejercerla de manera sicológica y física serán obedientes.

Helen Palmerín López, psicóloga del Instituto Estatal Psiquiatría de Baja California (IEPBC), dijo que lo anterior los papás lo aplican a los NNA a través de nalgas, jalón de orejas e insultos cada vez que comenten una falta de conducta.

Mencionó que ese estilo de crianza es antiguo y atenta con los derechos humanos, además se refleja cuando las o los hijos demuestran miedo y desconfianza hacia sus padres.

Crianza respetuosa

Por ello, la experta en el Día del Niño y Niña invitó a los padres de familia a educarse e informarse sobre la crianza respetuosa, basada en el respeto, armonia y amor.

Precisó que estos tres elementos son la base para establecer una mejor convivencia y comunicación.

Palmerín López aclaró que en la crianza respetuosa también existen límites y reglas que cumplir, pero se debe informar a los NNA la falta que cometieron y consecuencias que obtendrán, entre ellas la suspensión del uso de dispositivos electrónicos.

Falta de conducto

“La consecuencia tiene que ser proporcional con la falta de conducta que cometió el Niño y a la edad, no le voy a poner una consecuencia de una queja en la escuela y dejarlo sin cenar durante toda una semana o dejarle sin ver la tele directo al mes”, dijo.

Asimismo, la sicóloga enfatizó que en este nuevo modelo de crianza los padres deben mantener su jerarquía.

“Muchos papás por no caer en el autoritarismo y que no experimente lo que ellos en la infancia quieren ser amigos de sus hijos, quieren ser sus compitas. La verdad es que es una de las fallas. Amigos tendrá un montón, papá no más tiene uno, Mama no más tiene una. Yo no estoy aquí para ser amigo de mis hijos, yo estoy aquí para enseñarlo y criarlo en un camino más saludable de esta vida”, señaló.