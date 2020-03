Piden comerciantes de Plaza Constitución apoyo para recuperarse

Tijuana, BC.- Por un lado están las cenizas del fuego que consumió sus fuentes de ingreso y por otro, el agua de la lluvia que caía este martes mientras esperaban respuestas.

Es el triste escenario al que se enfrentan los locatarios de la Plaza Constitución en el Centro de Tijuana que hace una semana vieron perdidos sus puestos debido a un incendio que aún es investigado.

No pues nada solamente nos queda esperar, en mi caso sí se me quedó toda la mercancía ahí pero realmente no sé qué tanto se salvó o se quemó” expresó Luis Felipe Hernández, uno de los comerciantes.