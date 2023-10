Piden colonos control de accesos a Lomas Virreyes por aumento de delitos

Tijuana, B.C.- Los vecinos de Lomas Virreyes piden un control de accesos a su colonia por el incremento de robos, asaltos y asesinatos desde que se retiró la seguridad en su entrada.

Los colonos señalaron que, en 2019, comenzaron un proyecto de guardias de seguridad y casetas para controlar la situación de inseguridad, en donde notaron una disminución en violencia, sin embargo, tres vecinos presuntamente se opusieron al manifestar que estos buscan privatizar el fraccionamiento y vulnerar el libre tránsito a sus domicilios, por lo que se puso en pausa esta medida.

Las plumas en las casetas estuvieron alrededor de 4 meses operando, pero fueron retiradas por órdenes de las autoridades luego que algunos vecinos manifestaran inconformidad.

Nosotros tenemos un problema de seguridad muy fuerte, a pesar de que solo hay dos accesos vehiculares, nosotros tratamos de implementar un proyecto de seguridad con casetas las cuales están instaladas y operaron un tiempo, pero un par de personas se opusieron al proyecto y está caído en el suelo”, explicó Alan Gaxiola, vecino afectado de Lomas Virreyes.

Colonos afirman que se roban dos carros por día e intento de robos son diarios en domicilios particulares y comercios, además de los asaltos a los jóvenes estudiantes y asesinatos con arma de fuego.

Robo de autos

“Es una inseguridad desgraciadamente porque no nos permiten que los mismos vecinos tengan nuestra propia seguridad, las propias muchachas de la escuela las han querido levantar, esa es una gravedad”, comentó María Mercedes, vecina perjudicada.

Raúl Herrera, vecino de Lomas Virreyes, dijo que hasta en el día ocurren los asaltos y que inclusive en muchas ocasiones llegan personas a las tiendas quienes son despojados de sus autos.

Agregaron que falta la presencia de policías en la colonia que realicen rondines de seguridad.

“En el parque (de la colonia) se meten por la noche a drogarse y también de día, ahora nos cortaron la luz por quejas de vecinas, pedimos a delegación y ayuntamiento que nos colocaran lámparas en donde estaba oscuro, se siguen metiendo gente a hacer fechorías”, dijo María Eugenia Serrano, residente de Lomas de Virreyes.

“Contamos con un parque muy bonito y batallamos para instalar alumbrado, pero vecinos que se oponen fueron a la Comisión Federal de Electricidad y la semana pasada nos quitaron el alumbrado”, dijo Jesús Rolando Ruiz, vecino en la colonia.

“Queremos que se ponga las pilas las autoridades para que nos ayuden con la seguridad y que le echen ganas”, expresó Joaquín Martínez, colono.

“Teníamos seguridad, pero últimamente ha habido mucha inseguridad, a mí hace dos años me robaron, se metieron por la parte de atrás (de la casa), consideré que no iban a regresar, pasado un mes me volvieron a robar, tuve que levantar bardas, poner cámaras y alarmas porque me arrancaron las rejas de la ventana”. Compartió Minerva Gutiérrez, habitante de la colonia.

Los vecinos pidieron que las autoridades autoricen nuevamente el control de accesos porque aseguran que la mayoría de personas lo solicitan.