Piden agilizar los cruces de EU a TJ

Tijuana, B.C.- Las largas esperas para cruzar de Estados Unidos a Tijuana es una de las quejas recientes entre los ciudadanos, las cuales en un futuro no muy lejano podrían causar afectaciones en la economía binacional y salud mental.

Así lo advirtió el coordinador general de la asociación civil Acción por los Derechos Fundamentales A.C., Ruffo Ibarra, quien detalló que el tiempo de retorno a Tijuana es de por lo menos dos horas, pero el fin de semana puede ser más.

Quién sabe qué sucederá, yo creo que hay más carros. Lo que a veces sucede es que no todas las puertas de entrada están disponibles. Siempre habrá puertas que no tienen el acceso o que lo tienen cerrado, no sabemos por qué. A la mejor no tienen el personal, pero deben informar, que avisen 'no puedes pasar porque es un caos'. Si no tienen alternativas de solución de perdida que le avisen a la gente", declaró.