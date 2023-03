Pide profesor apoyo para trasplante de riñón

Tijuana, B.C.- El profesor Eder Pérez Montes, de 34 años, busca el apoyo de la sociedad en general para lograr conseguir un trasplante de riñón y pagar los gastos de la operación de un millón de pesos.

Comentó que a pesar de su corta edad, en 2015 fue diagnosticado con insuficiencia renal terminal y desde el año 2016 a la fecha se somete a hemodiálisis en un hospital privado, cuyos servicios son subrogados por una institución médica del gobierno.

Pérez Montes dijo que en 2017 tenía un donador de riñón, pero el IMSS en ese momento no contaba con experiencia; en 2020 consiguió otro donador pero la pandemia del Covid-19 suspendió este tipo de intervenciones. Este donador ya no está en condiciones de salud.

Por ello, decidió atenderse en hospitales privados, en donde le aseguran que en dos meses puede ser trasplantando, pero es necesario reunir la cantidad mencionada.

Ya ha pasado mucho tiempo, mi enfermedad ya avanza, yo no quisiera volver al IMSS y tener que pasar por meses de estudios y al final me digan que no. Yo estoy pasando por una situación delicada porque yo no sé cuánto tiempo más pueda conservar mi salud”, expresó el profesor, que imparte la materia de sistema en un plantel privado.