Pide justicia esposa de un chef español asesinado en Tijuana

El chef español radicado en Tijuana, Felipe Díaz, fue asesinado con tres disparos de arma de fuego el pasado domingo en el fraccionamiento Colinas del Sol, confirmó la Fiscalía Estatal.

El hombre de 43 años se dedicaba al servicio de banquetes pero por varios años atendió el restaurante denominado “Vámonos de Tapas”, primero frente al auditorio municipal y luego en la colonia Cacho.

Gustoso siempre de ayudar y llevar alimento a los migrantes, fue descrito por varios de sus conocidos como alegre y apasionado por la cocina y el canto. Entre su natal España y esta ciudad fronteriza formó una familia al lado de su esposa Ariadna Magaña.

“Mi esposo era una persona muy trabajadora, era chef, cantante, un buen padre de familia, entonces lo único que puedo decir en estos momentos es que se fue un gran hombre que había dejado huella en muchas personas, sobre todo para mis hijos y para mí” declaró su pareja.

Desconcertada Ariadna acudió este martes al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en Tijuana desde donde pidió justicia a las autoridades por la muerte del padre de sus cuatro hijos.

“Por una parte no me sorprenden todas las muestras de cariño que hemos recibido porque mi esposo siempre fue una persona muy dulce, muy querida, pero sí la verdad no sabía que íbamos a tener todas estas formas de cariño hacia todos nosotros” añadió.

Pero chef Felipe Díaz no sólo se ganó el corazón de sus familiares y amigos, sino de la comunidad gastronómica en la región; Hugo León, Director del Cluster Gastro Turístico lamentó a nombre del gremio esta perdida y se sumó a la exigencia de seguridad.

“Yo en lo personal tuve la oportunidad en algunas ocasiones de estar comiendo con él, una persona sumamente alegre Felipe, para nosotros como sector gastronómico es muy delicado estos acontecimientos que se están llevando a cabo”, mencionó Hugo León.

El homicidio se registró sobre la avenida del Faisán en el fraccionamiento antes mencionado, al lado de un predio de su propiedad donde estaba realizando trabajos de construcción.

La Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida no tiene todavía una línea de investigación clara sobre el móvil, pero por las características descartó que haya sido un asalto o un ataque contra el gremio gastronómico o la comunidad española.

“No tenemos antecedente de una extorsión, la investigación va iniciando y todavía no estamos en un momento para determinar a una persona en particular”, señaló en atención a los medios de comunicación el titular de dicha fiscalía Enrique Javier Sánchez.

La Fiscalía General del Estado de Baja California se encargará de dar seguimiento al caso. En cuanto al cuerpo del chef, la familia aún no decide si permanecerá en Tijuana o lo trasladarán a España.

Pese a que el alcalde de Tijuana Arturo González Cruz presumió esta semana una disminución del 27% de homicidios durante los primeros tres meses de su gestión, este asesinato se sumó a los 33 registrados en 2020 hasta el mediodía del 7 de enero, luego de que 2019 cerró con dos mil 185 muertes violentas.