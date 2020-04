Personal del IMSS en Tijuana: entre la precariedad y el deber 

Tijuana.- Los trabajadores de la Clínica 20 del IMSS de Tijuana denunciaron la falta de salud y seguridad que han sufrido desde que la pandemia del coronavirus se presentó en Baja California, a mediados de marzo de este año.

Expusieron que hace dos semanas la situación empeoró cuando a 30 enfermeros y médicos se les diagnosticó como casos sospechosos debido a que el covid-19 se propagó en ese nosocomio.

Brenda ‘N’, enfermera auxiliar del área de medicina interna, relató que ella fue uno de los casos sospechosos y lo anterior se originó porque ninguna de las autoridades del IMSS les notificó que estaban atendiendo a pacientes contagiados de la pandemia, pues fueron ingresados como casos de neumonía atípica.

El personal médico junto con las pacientes desarrolló los síntomas del coronavirus, como tos, fiebre y dificultad respiratoria.

Asimismo, Brenda dijo que aunque carecieron de equipamiento de protección, atendieron a por lo menos 80 infectados de covid-19 y otras enfermedades.

“La mayoría del personal de salud es el que está siendo contagiado y es el que se está yendo a casa por ser caso sospechoso, porque no hay material de trabajo. Estamos viviendo de donaciones y de lo que compramos”, lamentó.

La enfermera contó que a sus colegas se les dejó a la deriva, pues los jefes directos se incapacitaron, lo que provocó que sus derechos como trabajadores fueran violados y expuestos a mayores riesgos durante la atención del coronavirus.

Una de las violaciones es negarles incapacidad por riesgo laboral.

“El IMSS dijo que nos iba a dar una incapacidad por riesgo laboral, pero nos están dando por enfermedad general”, sostuvo.

Por ello, el personal de la Clínica 30 analiza manifestarse para que las autoridades del Instituto resuelvan la problemática. Sin embargo, se sienten entre la espada y la pared: por una lado necesitan exigir mejores condiciones labores y por el otro lado, sienten el compromiso de atender a sus pacientes.

”Es triste y desesperante. Trabajar sin nada de equipo, arriesgar la vida y arriesgar la salud y a la familia es muy triste”, expresó.

“Esta situación representa tristeza y desolación. Miedo. Miedo el ir a trabajar y no querer regresar a la casa, porque tengo a mi mamá y a mi hija aquí conmigo. O no querer que se me hacen acerquen por pensar que puedo estar contagiada”, agregó la enfermera.