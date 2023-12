Personaje del años 2023: Nathan Galante, va que vuela

Tijuana, BC.- Detrás “Ya supérame”, “Y soporta” o “Cada quién” de Grupo Firme, se encuentra el también tijuanense Nathan Galante, quien a sus 22 años forma parte del éxito de la agrupación que tan solo con ambos temas suman más de 375 millones de reproducciones en Youtube.

Aunque ambas son en coautoría con Horacio Palencia, el joven quien se autodenomina de barrio, por haber crecido en la colonia Sánchez Taboada, una de las más conflictivas de la ciudad fronteriza, va en ascenso dentro de la industria.

Por ello, FRONTERA, eligió ala cantautor, como Personaje del Año, aunado a los proyectos en puerta que vislumbran un exitoso 2024.

“A nivel laboral como compositor creo que cada que pasa el tiempo me voy estableciendo más ganando un lugar de mas respeto dentro de la industria porque tengo 22 años y a mi edad históricamente si ha sido muy de otro nivel lo que se ha dado en mi carrera”, puntualizó.

En entrevista vía telefónica, el cantautor dijo que eso no se había visto antes, y ahora esta muy emocionado de representar a la gente joven.

“Que vean que la edad es nada más un número, porque cuando tienes ganas, talento y disciplina puedes lograr muchas cosas”, sostuvo.

El tijuanense, es el escritor de historias más joven en ocupar el primer lugar en el listado del Regional Mexicano de la revista Billboard ya que cuenta con múltiples composiciones que han llegado al puesto uno de la misma revista.

“Me han dicho mucho eso de tener un alma vieja, y si es así que bonito, yo me siento muy bendecido por el don que Dios me dio, las canciones que yo hago trato de dejarlas al cien y que sean lo suficiente para la gente”, recalcó.

Cada vez más artistas confían en su trabajo como Banda MS, Carín León, entre otros que lo han visto y que se atreven a reconocer el trabajo que hace.

“Ahorita te puedo decir que tengo buenas relaciones con personas dentro del genero regional y de otros, pero si muy motivado con seguir rompiendo récords y número que no se habían hecho antes”, explicó.

Este 2023 de Galante se distinguió de cierta forma el apodo, Cantautor Dolido, por el perfil que tienen sus canciones.

Desde que yo empecé a escribir me decían que mis canciones iban a acabar con los hígados de las personas, a mi me daba risa, pero ese rumor se hizo grande y este dos mil veintitrés me definí como el cantautor dolido, esa es mi esencia”, finalizó quien trabaja junto con Horacio Palencia y Edgar Barrera.