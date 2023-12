Personaje del año 2023: Alexandro 'Peque' Santiago, esto apenas comienza

Es el año de su vida, dentro y fuera del ring.

La imagen que define lo enorme que es Alexandro ‘Peque’ Santiago es la de verlo hacer el #1 con su mano izquierda y en la derecha cargar el cinturón peso Gallo del Consejo Mundial de Boxeo.

No solo era por consagrarse en su división, fue por hacerlo en ante una repleta Arena T-Mobile de Las Vegas contra un futuro miembro del salón de la fama como lo es Nonito Donaire. ‘Filipino Flash’ había derrotado a 16 peleadores mexicanos hasta que Santiago le puso un freno por decisión unánime.

Era una pelea que imaginaba desde hace tiempo: “Es un peleadorazo, estaba en divisiones más grandes, cuando quiso bajar a Gallo y se coronó, yo estaba en esa división, pensé que tendría que topar con Nonito algún día”, compartió en entrevista con FRONTERA.

Ha sido mi mejor año, el inicio de grandes cosas que vienen a futuro. De conquistar mi sueño que es ser campeón del mundo, del nacimiento de mi hijo, de ser padre”, dijo el boxeador.

Como de película

Esa noche del 29 de julio cuando subió al ring, su hijo tenía apenas un mes de nacido.

Parece un guión de película mandado hacer, pero solamente el alumno de los Quirarte y su círculo cercano saben todo lo que se esforzaron por llegar a ese momento de gloria.

Como se dice, no hay rosa sin espinas, aunque hasta de eso aprendió el ‘Peque’.

Su preparación la hizo enfocada en que pelearía el 15 de julio y un día antes de partir a Las Vegas, le avisaron que la contienda se cambiaría dos semanas más para entrar en la súper cartelera de Spence vs Crawford. No hubo problema con ello, estaba más que enfocado.

“Esto es porque he trabajado muy duro, he sido constante y se me presenta esta oportunidad para pelear ante toda este gente, vamos a darle, que me vean con una corona”, relató como su primer pensamiento.

Días antes del combate, una parte de su casa se quemó durante la madrugada. Cuando intentó ayudar, su familia le pidió que se regresara a dormir, al día siguiente tenia que ir a entrenar.

El apoyo de los suyos siempre ha estado presente. ‘El Peque’ puede parecer alguien serio y un poco reservado, pero cuando se trata de hablar de sus convicciones, es muy claro: “Mi objetivo es ser el primer tijuanense en ser campeón absoluto en una división”.

Don Rómulo en su esquina

Desde que llegó al CREA a los 14 años e hizo la transición de ser cinta negra en taekwondo al boxeo amateur, Don Rómulo Quirarte le vio pinta de campeón: “Desde sus primeros pasos en el gimnasio se lo dije: ‘tú vas a ser campeón del mundo, nomás dedícate.

Necesito disciplina y quiero que pongas toda la carne en el asador”, recordó el legendario entrenador.

Del 2016 al 2018, el ‘Peque’ peleó nueve veces y cuatro fueron empates, incluida su primera oportunidad por un título, el Supermosca de la FIB ante Jerwin Ancajas.

Algo que lejos de desanimarlo, lo estaba formando. Don Rómulo estuvo en su esquina para recordárselo: “Sigo pensando lo mismo, hijo, tú vas a ser campeón del mundo”, le repetía en esas peleas.

“Las malas decisiones que te han dado en tu carrera, eso es pura madurez, (los empates) te están curtiendo, te hacen más fuerte”, compartió el entrenador con más campeones del mundo en Tijuana.