Permisos de construcción del Sky Train no son otorgados por falta de estudios

Tijuana, B.C.- Debido a que no se le presentaron los estudios geológicos del al Ayuntamiento de Tijuana, no se les otorgaron los permisos de construcción a los encargados de llevar a cabo el proyecto, dijo la Presidenta Municipal.

¿Recuerdan el Tren Elevado? El que iba a ir de Rosarito por Tijuana, bueno, yo dije que si no me traían los estudio geológicos no se iba a hacer, entonces nunca se llegó a esta oficina con los estudios de mecánica de suelo, y así vamos a continuar”, sentenció Montserrat Caballero Ramírez.