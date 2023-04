Permisionarios de taxis rojo y negro bloquearon carretera libre Tijuana – Tecate

Tijuana, B.C.- Fueron entre 300 y 400 conductores de taxis rojo y negro los que realizaron el bloqueo de la carretera libre Tijuana-Tecate durante la tarde del miércoles, el cual se mantuvo desde la 13:30 horas hasta las 16:45 horas.

El motivo por el que habrían realizado el bloqueo, relataron permisionarios, se debió a que en las tarjetas de circulación apareció "subsistema Agua Caliente” como su ruta de operación.

La manifestación arrancó a partir de las 9:00 horas con la convocatoria de los líderes de permisionarios en la Clínica 1, para continuar con su recorrido hacía la carretera pasando antes por la 3era Etapa del Río llegada las 10:30.

Diálogo

A las 13:00 horas habían llegado los taxistas a la carretera libre Tijuana-Tecate, quienes al ver que las autoridades no saldrían a entablar diálogo, decidieron hacer el bloqueo, estacionados además cerca del Instituto de Movilidad Sustentable.

Eso se dio pese a que algunos de ellos no han afirmado estar de acuerdo con el proyecto de reordenamiento del bulevar implementado por el Gobierno del Estado, comentó el líder del gremio Rojo y Negro Círculo Blanco, Joaquín Baltazar Sanabria.

Tras haber pasado unas horas del bloqueo, indicó que la comitiva encabezada por los líderes sindicales se reunieron con autoridades para resolver el problema de las tarjetas de circulación, la cual dijo llegó a buen puerto.

El problema fue que nos dieron tarjetas “mutiladas” y se nos puso el subsistema como ruta de operación sin que algunos estuvieran de acuerdo, fuimos a hablar con ellos y todo quedó en buenos términos”, dijo Baltazar Sanabria.

El acuerdo al que se llegó, mencionó el líder transportista, fue en que los trámites ante el IMOS se reactivarían y podrían cambiar las tarjetas “mutiladas” ante ellos a partir de este jueves 27 de abril.

Una vez comunicado el acuerdo, los taxistas se retiraron del sitio alrededor de las 17:10 para volver al bulevar Agua Caliente.

Ante el paro de circulación en esa zona, hubo camiones de carga que se mantuvieron “atascados” en la carretera libre, donde algunos tuvieron que esperar hasta la liberación de la ruta y otros prefirieron desviarse.

Hablan permisionarios

Jorge Ríos, permisionario que lleva 8 años circulando por el Bulevar Agua Caliente, manifestó que estarían dispuestos a renovar los transportes en los que circulan si tan solo se les hubiera propuesto la idea.

“No me parece justo, se me hace más prudente que nos hubieran dado la oportunidad a nosotros que tenemos más tiempo en el bulevar de participar en la modernización y no que le haya dado esa oportunidad a gente particular”, refirió.

“No solo es la tarjeta, hay mucho más de fondo en esta situación, tanto que hay de fondo que nos quieren quitar la ruta, nos quieren cancelar los permisos, nos quieren dejar sin trabajo”, expresó Rosario Cisneros Ojeda, permisionario que lleva 60 años como taxista.