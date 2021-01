Perla del Mar, apoya con su esfuerzo de migrantes e indigentes

Tijuana, BC.- Perla del Mar Hernández no es una activista convencional en esta ciudad fronteriza, también es un orgullo y ejemplo para la comunidad LGBTTTIQ+. migrante tapatía, directora del albergue “Casa del deportado Sagrado Corazón” y cantante en sus ratos libres.

Llegó a los 11 años a Baja California, siempre quiso estudiar medicina, pero al no tener los recursos necesarios se graduó como enfermera en Rosarito.

En 2010 luego de percatarse de la necesidad de las personas en situación de calle y sentir que era su vocación ayudarlos, decidió instalar un albergue donde recibe a migrantes e indigentes.

Yo soy una chica trans, pero yo no soy mañosa ni nada, porque luego mucha gente lo confunde, yo soy así de nacimiento. Yo a los 16 años me independicé de mi casa ya que sufría de discriminación por parte de mi padrastro, yo nunca conocí a mi padre, mi padrastro me crió pero pues me discriminaba, me fui pero no caí en drogas ni en vagancia, nada de eso, me fui con una madrina que me ayudó y fíjate que hasta estuve a punto de tomar los hábitos religiosos”, dijo.

“Pero pues no, no era mi vocación, yo estaba sufriendo hasta que un día me armé de valor y fui con mi mamá a hablar y le dije 'mamá no esperes hijos de mí, yo me siento mujer, nací sintiéndome como mujer y me quiero vestir de forma femenina', mi mamá yo pensé que me iba a gritar o algo y no, muy calmada me dice: 'hijo eso yo ya lo sabía solo quería que tú me lo dijeras, te apoyo solo cuídate mucho', fue un respiro eso para mí, nada que ver con lo que pensé que diría y entonces dije: 'Si la mujer que me dio a luz piensa eso ¿qué me importa lo que piensen o digan los demás?' Y así comencé a vestirme como mujer y a actuar como mujer libremente, mi mamá claramente desde niño miraba mis arranques y todo”, contó.

¿Cómo decidió instalar el albergue? La idea de fundar un albergue le había estado recorriendo la mente por un tiempo, tenía sueños en donde una luz le hablaba y decía que tenía que ayudar a los menos afortunados.

Un día de invierno en el año 2010 cuando se disponía a tomar un taxi que la llevara a su hogar, observó a la gente de la zona Norte que se encontraban en situación de calle.

“Sentí mucha tristeza, sentí la necesidad de hacer algo por ellos”-

Después de planear un poco las cosas rentó una casa en la zona Norte, dice que estaba muy deteriorada y con muchos detalles que arreglar, pero lo hizo y hoy tiene 10 años siendo directora de “Casa del deportado Sagrado Corazón”.

Aunque el camino no ha sido nada sencillo, Perla trata de ver todo de la mejor manera, y lo demuestra en el albergue que aunque el espacio es pequeño, todo tiene un toque especial, adornado con banderas, figuras y muebles de todo tipo, la mayoría restaurados por ella misma.

El albergue cuenta con espacio para aproximadamente 30 personas, tiene una enfermería, capilla, cocina y comedor. El toque femenino de Perla llega hasta en las habitaciones, pero una de las principales necesidades del albergue son los colchones.

“Aquí sólo 4 camas tienen colchones normales, las demás tienen colchones inflables o cobijas y los inflables se ponen de tanto uso”, agregó Hernández.

La casa es alquilada y se mantiene de donaciones y de lo que genera Perla como enfermera ofreciendo sus servicios en el albergue y tomando la presión en plazas conocidas de la zona Norte de la ciudad, platicó que con la crisis sanitaria las ganancias y donaciones han disminuido considerablemente, por lo que se ve en la necesidad de pedir apoyo a la comunidad para seguir brindando alojamiento y servicios médicos a las mujeres y hombres en situación de calle.

“La verdad me da mucha pena pero sí nos hace falta material médico, ya que todo lo que ofrezco con la campaña 'Corazones amorosos' es gratuito, independientemente con lo que a veces me dan por tomar la presión, me gustaría que nos apoyaran con medicamento, ropa, cosas que no utilicen o despensas”, expresó.

Para hacer donaciones al albergue “Casa del deportado Sagrado Corazón”, comunicarse al número: 664 114 80 46.