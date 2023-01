'Pega' tráfico a respuesta de Cruz Roja

Tijuana BC.- El tráfico vehicular que existe en Tijuana retrasa los servicios de ambulancias que necesitan las personas en caso de una emergencia de salud.

El subjefe de Socorristas, Ulises Rodríguez, precisó que actualmente tardan entre 15 y 18 minutos, pero el tiempo ideal es entre 12 y 17 minutos para llegar al lugar donde se necesite el auxilio.

Es un caos. El tráfico es algo con lo que tenemos que lidiar en la actualidad todos los días, por lo que nosotros hacemos la petición a la población en general para que nos ayuden a llegar en mejor tiempo a los escenarios”

Circulación colapsada

Rodríguez comentó que la circulación está colapsada en todas las vialidades, además los automovilistas impiden el paso a las unidades de la Benemérita Institución, a pesar de la urgencia de atender a los pacientes.

“Esto nos retrasa muchísimo para llegar a los incidentes. No es culpa de la ambulancia, no es culpa de que se retrase la ambulancia. Es impresionante que las personas cuando nos ven circular por las vialidades no nos den el paso o se nos pegan por la parte de atrás”, lamentó.

El subjefe explicó que los paramédicos que van en las ambulancias reciben los reportes a través de la Línea de Emergencia 911 y deben acudir al lugar lo antes posible, por lo que es importante que los conductores faciliten el paso, sobre todo cuando el tráfico está detenido.

Las atenciones

Respecto a las atenciones, detalló que brindan entre 110 y 150 a personas heridas por arma de fuego, accidentes automovilísticos o que presentan enfermedades cardiorrespiratorias.

Asimismo, el médico destacó que en lo que va de enero se atendieron a 60 personas por lesiones de arma de fuego.

Respecto al aumento de violencia en Tijuana y a la portación del chaleco antibalas para atender a los involucrados, rechazó esta medida, la cual es implementada por los elementos de bomberos de Tijuana.

“Los principios de la institución no nos permiten usar chaleco antibalas. Nuestro chaleco antibalas es nuestro peto y nuestro uniforme”, sostuvo.

Ulises Rodríguez agregó que como parte de los protocolos de seguridad los socorristas se deben acercar a los escenarios violentos cuando los policías municipales se presenten.