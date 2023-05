Pasajeros no están de acuerdo con reubicación de taxis Rojo con Negro

Tijuana BC.- Pasajeros de los taxis Rojo y Negro, manifiestan que no están de acuerdo con que el Gobierno Estatal reubique a los transportistas debido a que facilitan la llegada a sus destinos en la ruta del bulevar Agua Caliente, sin embargo, denunciaron que en varias ocasiones, los conductores manejan bajo el consumo de sustancias, por lo que proponen una regulación de choferes.

“A la vez está bien que los quiten porque son muy atrabancados, pero se tiene que ver bien la polémica, porque el Gobierno implementará el nuevo sistema a su conveniencia, pero no saben en realidad las carencias, y necesidades que tenemos nosotros”, dijo Juana Toledo.

Agregó que una propuesta que podría considerar el Estado es implementar un programa de educación vial a los taxistas, y más seguridad para los ciudadanos, y mayor atención por parte de los Policías de Tránsito, pues estos ignoran los problemas que suceden con el transporte público.

Cerrar vialidades, o las garitas no es la forma, y no ganan nada, pero se entiende su preocupación, quizá no ganen lo mismo que es esta ruta, para ellos es un ingreso diario importante”

Indicó.

Regulación del transporte público

Gabriela Marqués señaló la regulación del transporte público, principalmente de choferes, es lo ideal, pues constantemente ve a los conductores jugando “carreritas”, y ponen en peligro la vida de los pasajeros.

“Ya me tocó a mí, yo me lastimé la columna porque un conductor estaba manejando muy rápido, y por más que le dije que tenía niños, parecía que estaba drogado, me ha tocado que van drogados y oliendo a alcohol, incluso a marihuana”, sentenció.

Los beneficios que tienen las personas con el taxi Rojo y Negro, es que el conductor siempre se va a parar donde el pasajero lo pida, mencionó Omar Escobedo Peña, ex chofer de taxi de ruta y ahora checador.

Nuevo Sistema

“Desde hace más de 25 años, el gobierno está intentando sacarlos, hagan lo que hagan, chillen, lloren y pataleen, es un hecho que los van a sacar”, apuntó.

También añadió que con el nuevo sistema será como el Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), el cual tiene paraderos distribuidos en varias áreas, pero los accesos y caminos para dirigirse hacia esos lugares no están adecuadas para todos por igual, pues él, al sufrir de discapacidad motriz, se le dificulta moverse en una ciudad que no lo permite.

“Nunca los han sacado, y al parecer ahora, este gobierno sí lo va a hacer, son más de 60 años de servicio de ellos, pero siguen aquí. Si son mil taxis, la mitad ya firmaron para el nuevo sistema. Y las manifestaciones son una perdida de tiempo, nadie les va a hacer caso”, aseguró.