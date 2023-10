Parte de la migración es causa por inseguridad y conflictos en países

Tijuana, B.C.- El Instituto Nacional de Migración (INM) de Baja California resguardó la zona de playas de Tijuana para evitar que los migrantes crucen de manera irregular hacia Estados Unidos, como lo hicieron varios grupos que aprovecharon que los trabajadores de ese país cambiaron un cerco por una valla de metal en días pasados.

El lugar también es custodiado por los policías municipales y Guardia Nacional, mientras que los agentes de la Patrulla Fronteriza hacen rondines de manera constante.

El arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana, Francisco Moreno Barrón, expuso que parte de la migración de este año es forzada, ya que las familias sufren pobreza, inseguridad y conflictos políticos.

Apuntó que mientras esas condiciones estén en el mundo, los migrantes llegarán a Tijuana en busca de protección o buscarán cruzar a Estados Unidos con el mismo fin.

Moreno Barrón señaló que migrar es un derecho de todas las personas que buscan un mejor futuro lejos de sus comunidades porque sus gobiernos no atendieron sus necesidades.

Desgraciadamente hay situaciones muy difíciles que pueblos enteros, familias, comunidades, están viviendo y que les obliga a migrar, muchos no lo hacen por gusto, no es una decisión libre, si no que es una migración a veces bajo presión y a eso se debe a que de repente lleguen estas concentraciones masivas", declaró.