Pareja tijuanense revoluciona el mundo de los algodones de azúcar

Tijuana, BC.- Sabores, formas y colores innovadores definen el emprendimiento de Susana Chávez y Amaury Hernández, una pareja que, tras perder sus empleos, decidió explorar el mundo de los algodones de azúcar de una manera poco convencional, convirtiendo lo ordinario en extraordinario.

"Antes, yo era el proveedor de la familia, trabajaba como programador y, lamentablemente, perdí mi empleo. Fue una situación agridulce porque, gracias a eso, mi esposa me presentó este proyecto que le apasionaba. Decidimos dedicarnos a esto, y ha sido un cambio drástico. Como programador, pasaba la mayor parte del tiempo frente a la computadora sin interacción humana. Ahora, al hacer algodones, es increíble ver las sonrisas de la gente", compartió Amaury Hernández.

Te puede interesar: Emprendedora hace esferas navideñas pintadas a mano con rostro de mascotas

Desde el principio, me aferré a la idea de hacer algodones de azúcar con sabores únicos. Esta ha sido mi visión desde el inicio, y no la he abandonado. Todos nuestros algodones con figuras incorporan sabores. Mi esposo me apoya enormemente; compró la máquina, comencé a practicar y, después de muchas horas, aprendí a crear las figuras y personajes que tenemos hoy", explicó Susana Chávez.