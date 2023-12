Para Leonor sería un regalo de Navidad encontrar a su hijo desaparecido

Tijuana BC.- Encontrar a su hijo Oscar Arturo Barranco Amezcua sería el mejor regalo para la señora Leonor, de 57 años de edad, en esta Navidad y Año 2024.

Desde el 22 de marzo de 2021 se desconoce el paradero del joven, quien ese entonces tenía 27 años. La última vez fue visto en Hacienda Las Delicias, en la Zona Este de Tijuana.

Es una tristeza, la verdad. Todas las fechas importantes se pierden porque falta una parte de nuestro corazón. En estas fechas es muy triste, no tenemos ilusión de nada, la única ilusión es poder encontrar a nuestros desaparecidos. Para mí sería un regalo poder encontrar a mi hijo en esta Navidad”

Expresó la señora Leonor.

Sin avances

Aseguró que desde hace tres años la investigación sobre la desaparición de su hijo no avanza, a pesar de que ella misma entregó evidencias al agente.

Actualmente es apoyada por los integrantes de la asociación civil Una Nación Buscando-T A.C., quienes también buscan a sus seres queridos.

“Yo sola en la búsqueda no sabía qué hacer. Cuando entré con ellos me sentí como en familia. Cada que encontramos a desaparecidos es una motivación, no queremos encontrarlos así, pero es un descanso encontrarlos, saber que van a regresar a casa y una madre, una familia, va a descansar de estar buscando”, dijo la mamá.

Minimizan cifras

Los colectivos de las personas desaparecidas exigieron al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por minimizar la cifra de las personas desaparecidas a 12 mil 377 en todo el País.

La coordinadora Una Nación Buscando-T AC, Angélica Ramírez, dijo que este número revictimiza a las familias y ni siquiera se iguala a la cifra de víctimas que hay en Baja California.

De acuerdo a la asociación Elementa DDHH, en el Estado hay 17 mil 306 personas desaparecidas entre el primero de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2022.

Ramírez advirtió que las cifras no concuerdan, lo que provoca que el gobierno del Estado no invierta en las labores de búsqueda y en los apoyos psicológicos, médicos, económicos requieren las familias.