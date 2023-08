Paola Janeth fue atropellada por un camión y busca pensión vitalicia

Tijuana BC.- Tuvieron que pasar 26 años para que la joven Paola Janeth Ramírez Ramírez esté a punto de obtener una pensión vitalicia de parte de una empresa de transporte público que por poco la mata.

Relató que el 8 de enero de 1997 su mamá y ella estaban en una de las banquetas del Bulevar Bellas Artes cuando de pronto fueron embestidas por un camión.

Foto: Sergio Ortiz

En ese entonces tenía 6 años y hoy a sus 33 cada fractura le recuerda el día del accidente porque no volverá a caminar y dependerá la mayor parte de su tiempo de la ayuda de sus seres queridos.

Tengo varios recuerdos de que estaba debajo del camión, a mi mamá le daño el brazo, pero como era muy chiquita, tenía seis años, me lastimó la médula. Recuerdo que esa tarde hubo mucha gente y una señora me paró justo en el accidente, que creo que me causó un poquito de daño, yo estaba consciente y el chofer quiso huir y mucha gente de ahí logró detenerlo porque fue muy grave el accidente”

Relató Ramírez Ramírez.

Gastos de tratamiento

Dijo que la empresa transportista de 1997 a 2019 pagó los gastos del tratamiento e insumos, pero después se negaron a hacerlo porque no había una sentencia dictada por un juez.

“A penas se está resolviendo el caso porque esa compañía de transporte público que me accidentó se había hecho cargo de algunos gastos en cuestiones personales y terapias, nunca hubo ninguna indemnización, nunca hubo un reparo de daños.

En 2019 me dijeron rotundamente que no me iban a poder seguir dando ningún pago, yo entablé una demanda, se inició un proceso el cual lleva cuatro años y al fin se ve una luz, por fin se va a hacer justicia, espero que proceda”, confió la víctima.

Detalló que la pensión vitalicia es por ley y solventar los gastos de rehabilitación, terapias sicológicas, traslados, pañales y sondas que necesitará por siempre.

Miedo e injusticia

Para Paola Janeth cada camión le representa miedo e injusticia, por lo que pidió a los chóferes se precavidos en cada ruta.

“Siento como… injusticia. Eso es lo que sentía durante toda la vida. Hay mucha negligencia, son muy acelerados. Esto que me pasó fue un accidente, pero tal vez se pudo haber evitado porque, yo tenía seis años, éramos mi mamá y yo y estábamos en la banqueta y de la nada el camión se subió. Les falta mucha seguridad, mucho asesoramiento, más criterio para la sociedad, a veces son muy locos para manejar”, opinó.

Por su parte, Harlene Arriaga, presidenta de la Barra de Abogadas Licenciada María Sandoval de Zarco, explicó que esta barra decidió representar a Paola Janeth como un servicio que brindan a la comunidad.

Pensión vitalicia

Explicó que el juez decidió que la pensión vitalicia con base a un análisis de perspectiva de género y discapacidad, la situación de desigualdad en la que se encontraban, circunstancias social comparada con la de la empresa.

“No solamente se obliga a la empresa a hacer un pago mensual de todo este litigio que llevó cinco años para llegar a esta primer batalla que salió favorable, sino que además de este pago se determinó que con base a esta perspectiva de género y a que se trata de una mujer con discapacidad éste va a poder garantizar el derecho a una vida libre de violencia, al derecho salud, integridad, este pago tiene que ser vitalicio”, afirmó.

Dentro de nueve días Paola Janeth y la empresa transportista se verán nuevamente ante el juez; espera que la empresa acepte la decisión.