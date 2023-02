Padres suspenden clases por malos olores en primaria Miguel Hidalgo

Tijuana, B.C.- Debido a la peste y áreas infectadas, padres de familia decidieron no llevar a sus hijos a la primaria Miguel Hidalgo, debido a que temen a que se enfermen por los olores que desprenden las alcantarillas que están dentro y fuera del plantel.

La escuela se ubica en el Bulevar Sánchez Taboada de Tijuana, en donde las lluvias pasadas y las fugas de agua provocaron que el drenaje de la calle se metiera a las canchas deportivas.

La señora Perla González, madre de una estudiante del primer grado, dijo que la problemática fue reportada al jefe del Departamento de Primarias, pero hasta el momento no está solucionada por completo.

Mencionó que en el grupo hay 23 alumnos, de ellos solo 9 asisten a clases y el resto lo hará cuando a los padres se les informe que la primaria cuente con los espacios limpios y seguros.

Cercanía con un hospital

González dijo que las lluvias provocaron que la zona escolar se inundara, en donde una de las alcantarillas que está en la entrada del plantel al parecer es compartida con un hospital privado.

Los padres de familia contrataron a una empresa para limpiar la escuela y acudieron los trabajadores de la Cespt para realizar el desagüe.

Los expertos comentaron que la escuela presenta problemas de la tubería de drenaje y tubería de desagüe, ya que están juntas y eso es lo que satura y ocasionan los desbordes de aguas dentro de la escuela”, explicó González.

Los papás piden que la Secretaría de Educación de Baja California atienda la situación y las autoridades correspondientes.

“Mientras no se nos garantice que la salud de nuestros niños esté a salvo no los vamos a llevar. Ahorita 9 niños van a clases, pero para el resto no se les puede impartir clases virtuales porque a la profesora no se lo permitieron”, manifestó.