Padres deben participar en siguiente elaboración de libros de texto: Arzobispo

Tijuana BC.- Para la siguiente impresión de los Libros de Texto Gratuito de la Secretaría de Educación Pública (SEP) deberá ser obligatorio que los padres de familia participen en la elaboración y opinen sobre los contenidos que aprenderán sus hijas e hijos.

Así lo indicó el arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana, Francisco Moreno Barrón, debido a la polémica de la distribución de los libros para este ciclo escolar 2023-2024, misma que los padres de familia y organizaciones educativas buscan impedir en Baja California por considerar que el gobierno del Presidente de México fomenta ideologías políticas y porque los temas de sexualidad son inadecuados para ser tratados en primaria.

El representante de la comunidad católica dijo que a los padres de familia les corresponde enseñar ese tipo de temas a sus hijas e hijos.

Lo que estamos viendo nos enseña a que no hemos aprendido lo que es la pedagogía, los caminos adecuados para estos procesos. En este caso tenemos que reconocer que la educación de los hijos, infantes, le corresponde a los papás. Ellos son quienes tienen el derecho y deber de educar a sus hijos y el Estado coadyuva, colabora, pero no los adopta"

Declaró.

Distinción de clases

Moreno Barrón opinó que los libros se distribuirán deben analizarse y anotar los errores para que en el siguiente ciclo escolar los textos sean confiables. Asimismo, limitar las acciones de los docentes y padres o tutores.

Por otra parte, el también administrador eclesiástico de Mexicali pidió al Gobierno garantizar sin distinción de clases sociales el derecho a la atención médica, especialmente en el sector público.

Francisco Moreno Barrón, quien actualmente está en tratamiento para vencer el cáncer de pulmón, reconoció que hay muchas personas que carecen de tratamientos médicos.

"Estamos tocando un punto sumamente delicado y, sin embargo, la sociedad está esperanzada en que se tomen las medidas necesarias y no veamos sufrir o morir a tanta gente en el abandono porque no hubo ojos ni corazón para ellos porque no alcanzaron los recursos, porque no existieron esos recursos", apuntó.