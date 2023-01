Padres deben enseñar a hijos a decir ‘no’ para evitar agresiones

Tijuana, B.C.- El enseñar a que las niñas, niños y adolescentes (NNA) digan ‘no’ es una de las estrategias para evitar que sufran violencia sexual.

Karla Soto, instructora de defensa personal israelí Krav Maga, mencionó que cuando responden con un ‘no’ también generan confianza en sí mismos y saben expresar lo que les parece cómodo e incómodo.

Dijo que esto es común en situaciones en donde hay acercamiento físico, lo cual altera más la conducta de los menores agredidos física y mentalmente.

Por favor, papás, incentiven que sus hijos puedan decirles ‘no’, ‘no, gracias papá, mamá, no me abraces. No está pasando nada peligroso, pero hoy no quiero que me abraces’. Respeten eso porque si el niño o la niña puede decírtelo a ti, que eres una figura de autoridad a la que aman, se lo podrá decir a cualquiera”, aconsejó.