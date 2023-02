Padecen retrasos en pagos y por guardería los burócratas

Tijuana, B.C.- La falta de toma de nota para los ganadores como líderes del Sindicato de Burócratas en cuatro municipios de BC está afectando a los trabajadores burócratas en el Estado.

Guillermo Aldrete Casarín, virtual líder sindical de Tijuana, refirió que desde el 16 de febrero debió recibir la validación, pero es hora que el Tribunal de Arbitraje no les define la situación.

Mencionó que el viernes pasado, sesionó el Tribunal y acudieron los representantes de Ensenada, Tijuana, Rosarito y Tecate, pero ni así pusieron en el orden del día la toma de nota.

Esta situación ha afectado directamente a los trabajadores sindicalizados, pues no tienen un representante legal que acuda por ellos ante sus patrones, los distintos gobiernos.

"Ya los gobiernos, al no presentar nosotros nuestra toma de nota, nos están negando las audiencias, el acceso y lo más delicado, también las retenciones que nos hacen a los trabajadores.

Bonos como créditos a mueblerías o préstamos, las retenciones se están quedando en el gobierno, argumentando que nosotros no tenemos una personalidad jurídica para la representación", señaló.

Con eso están afectando a la burocracia, porque los préstamos o créditos que tiene con particulares y que administra el sindicato van a empezar a caer en mora, anotó, y van a afectar a los trabajadores con intereses moratorios.

Servicio de guardería

Aldrete Casarín dijo que otra situación que les está afectando es la guardería, ya que es operada por mujeres comisionadas de las distintas áreas de gobierno y con esta situación sindical, éstas fueron requeridas por el patrón y la estancia infantil ha quedado descuidada.

El acuerdo con el patrón es que el personal de la guardería sea por empleados de las dependencias, explicó, para que ellos absorban el costo del salario.

Mencionó que Cespt tiene a cinco comisionadas a la guardería y ahora las requirió la dependencia, pero ellas nunca han trabajado ahí.

"Ahora les llama recursos humanos y las tiene sentadas en una banca en un pasillo, sin hacer nada porque no forman parte del cuadro administrativo de la Cespt y nos está afectando porque no tenemos quien nos cuide a nuestros hijos", comentó.

Los líderes sindicales ganadores atribuyen la falta de toma de nota al diputado Manuel Guerrero, quien también es líder sindical, pues como tiene tratos con el Gobierno, al no tener su gente en los liderazgos, pues pierde poder.

"El pasado jueves, el señor Guerrero se aproximó a tu servidor y lejos de saludarnos y buscar una conciliación, el señor me amenaza diciéndome que no voy a tener mi toma de nota y que va a impugnar mi elección y que va a reventar a todo el estado porque si no queda la gente de él no va a quedar nadie y después me dio un abrazo, no entendí el abrazo", manifestó.