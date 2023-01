Opinan ciudadanos por atención y servicios en módulos de pago predial en Palacio Municipal 

Tijuana, B.C.- Siguen activos los módulos fuera de Palacio Municipal para pagar el predial, usuarios opinaron acerca del proceso, los descuentos y el aumento en sus recibos.

Es algo confuso el sistema, Wendy Alicia Canizales mencionó que aunque se le dificultó en un principio, las personas que asisten en el lugar le dieron la información necesaria para realizar el pago.

Pocos beneficios

Por otra parte, el ciudadano David Genaro Martínez, dijo que es incongruente pagar por servicios que no recibe en su domicilio, como el de recolección de basura que tienen otras personas.

“Vivo en un fraccionamiento desde hace 20 años, y no hay servicios de recolección de basura porque mi colonia no está entregada al municipio, aun así tengo que pagar el predial, por un lado, no me pueden dar los servicios, pero por el otro me exigen el pago”, agregó.

El descuento no es mucho, comentó Enedina Rentería Rodríguez, usuaria de la tercera edad, el año pasado pagó 384 pesos y esta vez su recibo reflejaba un total a pagar de 443 pesos.

La ayuda es mínima, pero debemos aprovechar lo que nos den, aunque es poco funciona, vine por los descuentos, todos deberían aprovechar en este momento, pues enero es un mes muy difícil para alguno”, dijo.

Los módulos de Palacio Municipal estarán activos de lunes a viernes, a partir de las ocho de la mañana a las tres de la tarde, usuarios reportaron que no es mucho el tiempo de espera.

Los descuentos que se están aplicando en el pago son del 12% en el mes de enero, 10% en el mes de febrero y 5% en el mes de marzo, señaló en Ayuntamiento a través de su portal de Internet.