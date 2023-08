Ofrecen alternativa para jóvenes rechazados de 'prepas' públicas

Tijuana, B.C.- En Baja California mil 302 jóvenes todavía no encuentran un espacio en las preparatorias públicas para iniciar el ciclo escolar 2023-2024, de acuerdo a la Secretaría Estatal de Educación.

El director del Cecati 144, Leopoldo Cruz Molina, aseguró que este centro de capacitación es una alternativa para las y los rechazados de los bachilleratos del gobierno, en la cual se especializan en algún trabajo de la industria para después tener mayor ventaja sobre los universitarios, ya que adquieren conocimientos teóricos-prácticos y apoyo para colocarse en el sector productivo.

Asimismo, destacó que las mujeres y hombres recién egresados de la secundaria tienen mayores posibilidades de descubrir su vocación de manera acertada y ejercer como profesionistas.

El año pasado atendieron a 4 mil 800 personas; algunas de las capacitaciones que el Cecati ofertan son: instalación y programación de sistemas mecatrónicos, refrigeración y aire acondicionado, informática, administración, estilismo y diseño de imagen, asistencia educativa, atención integral a adultos mayores, contabilidad, aprovechamiento de energía solar, entre otras.

Te puede interesar: Muere adulto mayor y menor resulta lesionado en ataque armado en la zona Norte

Yo como padre de familia quiero que mi hijo sea licenciado, ingeniero, doctor. Entonces, a veces los padres no se dan cuenta que, por la experiencia que hemos tenido, muchos estudiantes que no lograron entrar a una preparatoria pública y que no tienen los recursos para pagar una preparatoria privada se van con nosotros, estudian lo que ellos quieren, una carrera profesional y el resultado es que cuando egresan y se van a la universidad o al tecnológico se les facilita mucho, porque en Cecati aprenden haciendo”, declaró el director.