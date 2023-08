Ocupa BC primer lugar en llamadas relacionadas con incidentes de pareja

Tijuana, B.C.- Baja California ocupó el primer lugar en el País en llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de pareja de enero a junio de este año, relevó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El informe detalla que en ese periodo se registraron 20 mil 621 llamadas de emergencia al 9-1-1, de las 129 mil 192 contabilizadas en todo México.

Asimismo, se precisa que la Entidad 543 habitantes, de cada 100 mil, utilizan esa línea telefónica para reportar a las autoridades la agresión, que puede ser de hombre a mujer o viceversa.

Al respecto, la presidenta de la Red Unidas por BC, Miriam Ayón Castro, señaló que se necesita que la atención y justicia sea expedita para evitar que las víctimas, especialmente mujeres, abandonen el proceso de la denuncia porque es tardado y se les revictimiza.

Si una violencia es reconocida en la ley, pero en la práctica la autoridad no la reconoce, no recibe las denuncias, no las escucha, no integra los expedientes, desafortunadamente se sigue invisibilizado esa violencia pero que existe y es una violencia reiterada que ha iniciado con amenazas y que puede llegar desde la amenaza, hasta la violencia vicaria e incluso llegar hasta el femicidio”, declaró.