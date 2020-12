Obtienen estudiantes de Cetys oro y bronce en Olimpiada de Matemáticas

Tijuana, BC.- Estudiantes de la Preparatoria Cetys nuevamente volvieron a poner el nombre de Baja California en alto y obtuvieron una medalla de oro y bronce en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2020 que por primera vez se llevó a cabo de forma virtual.

Kevin Rodríguez Sánchez de Cetys Campus Tijuana obtuvo medalla de oro y preseleccionado para la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Ismael González Valenzuela de Cetys Campus Internacional Ensenada obtuvo medalla de bronce y también Julio Flores Cristerna de Campus Tijuana quien dio una excelente participación. Los jóvenes realizaron una preparación desde inicios del 2020 y cuando inició el confinamiento continuó el acompañamiento de forma virtual pero intensivo.

Este año tuvieron dos exámenes muy completos, nueve horas en total, tuvieron que demostrar su capacidad de resolver problemas de álgebra, combinatoria, de geometría, teoría del número entre otros. Este concurso fomenta la difusión de las matemáticas y tienen la oportunidad de desarrollar un pensamiento lógico creativo, es un reto que pueden superar”, comentó el Mtro. Adrián Favela Sánchez, Docente de la Escuela de Ingeniería de Cetys Universidad, quien se encargó del entrenamiento de los jóvenes.

Aunque a nivel estado, Baja California se posicionó en el catorceavo lugar a nivel nacional, en el medallero se posicionó en el séptimo lugar.

“Fue una muy buena experiencia, quedé satisfecho con ella. Requiere de bastante tiempo de preparación, en lo particular no fue agobiante, si platico que hubo dos exámenes de 4 horas y media puede sonar mucho, pero cuando estás en el examen, gracias a la preparación no lo notas, aprendes a divertirte en las matemáticas. Estoy sumamente agradecido por quienes me apoyaron”, comentó Kevin de la Preparatoria Cetys en Tijuana, quien obtuvo plata en la OMM de 2019.

“Estoy sorprendido porque nunca pensé que iba a llegar tan lejos por ser la primera vez que participo y haber ganado tercer lugar a nivel nacional me llena de orgullo y satisfacción porque mi esfuerzo y dedicación, han valido la pena. Agradezco también a todos los que me apoyaron, mi familia, mis entrenadores, compañeros y mis maestros de la Prepa Cetys por siempre estar atentos y ser comprensivos conmigo, sin ellos no lo hubiera logrado; espero poder obtener un mejor resultado el próximo año”, dijo Ismael González estudiante de la Preparatoria Cetys en Ensenada y que cursa el tercer semestre.

Durante 34 ediciones de la OMM, Cetys ha conseguido 39 galardones entre los tres campus a nivel sistema, en 5 ocasiones estudiantes de CetysTijuana han conseguido oro y en dos ocasiones estudiantes de Campus Mexicali.