Obtiene Ayuntamiento de Tijuana calificación del 100 % en transparencia

Tijuana, B.C.- El Ayuntamiento de Tijuana encabezado por la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez obtuvo el 100 por ciento de calificación en la segunda vuelta de verificación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California (ITAIPBC), para subsanar los formatos de obligaciones donde la ciudadanía consulta la información que por ley debe estar publicada.

Lo anterior, posterior a la primera vuelta de verificación donde el Gobierno de Tijuana obtuvo el 95.35 por ciento, el mayor en Baja California por segunda ocasión consecutiva, según lo informó el Pleno del ITAIPBC en la décimo octava sesión ordinaria, celebrada este miércoles 18 de mayo.

Te puede interesar: Atacan a tiros a agente estatal en zona Centro de Tijuana

Por el contrario, de acuerdo al dictamen del órgano garante estatal, el Ayuntamiento de Mexicali y Tecate, la Secretaría de Salud y la Fiscalía General del Estado (FGE) no lograron subsanar y publicar la información de manera satisfactoria, por lo que serán acreedores a una multa de 15 mil 561 pesos, en tanto no publiquen los formatos correspondientes a subsanar en un plazo no mayor de cinco días hábiles.

Con estos resultados, la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez reafirma su compromiso con las y los tijuanenses, puesto que gracias a sus gestiones e instrucción de mantener un gobierno de puertas abiertas, hoy Tijuana es referente a nivel local y nacional en materia de transparencia.

Así mismo, se hace del conocimiento de la ciudadanía que desde octubre de 2021, la Dirección General de Transparencia cuenta con redes sociales, micrositio, línea de WhatsApp y chats interactivos donde pueden solicitar información o recibir orientación para acceder a los datos públicos.

Te puede interesar: VIDEO: Taxistas y ciudadanos protagonizan trifulca en carretera Tijuana-Tecate

Además, entre enero y mayo de 2023 se han registrado 450 solicitudes de información recibidas por el Ayuntamiento de Tijuana, mismas que han sido canalizadas y atendidas en congruencia con la política de municipio abierto promovida por la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez desde el primer día de su administración.