Presentan obra de teatro Si te mueres...Te mato

Tijuana, B.C.- Se presentará en Baja California la obra de teatro, “Si te mueres...Te mato” Una obra protagonizada por Susana Alexander y Azela Robinson. Entre risas y algunos chistes contaron a Periódico FRONTERA que debe tener un proyecto para aceptar participar.

"Lo que necesita un proyecto para que acepte estar es que sea bueno, que sea una buena obra. Esta obra de veras que está muy bien escrita, es muy divertida, está llena de sorpresas", aseguró Susana Alexander.

“Al momento de saber que Alexander iba a estar yo ya no necesitaba leer la obra”, dijo Azela, “pero la verdad es que cuando vas leyendo te das cuenta de que está muy bien hecha, muy bien escrita y que es algo que todos pueden disfrutar”, agregó.

Azela contó que en ocasiones mira a personas con caras largas y al final cambian por una más alegre.

“Hay hombres que luego veo que llegan como obligados por la esposa y salen muy contentos, es una obra que pueden ver en familia y todos se van con una sonrisa”, agregó Azela.

Visita al Estado

La primera actriz Susana Alexander recordó con gran cariño cuando en el pasado visitó este estado.

Yo recuerdo que antes agarraba mi camioneta y podía venirme manejando, disfrutaba la Rumorosa y toso, yo venia cuando era Tijuana Baches, pero me encanta Tijuana, Baja California, volver es increíble y más después de la pandemia que nos tuvo a todos encerrados”, recordó.

Ambas actrices dicen estar emocionadas por volver después de una pandemia que parecía interminable y coincidieron en que la comida es algo que disfrutan al momento de visitar ciudades y estados, por lo que en Baja California se darán el tiempo para comer un poco de las delicias que ofrecen.

“Yo no como mariscos pero me encanta la comida y con Alexander es imposible no comer, nos encanta visitar un lugar y conocer qué es lo más rico”, expresó entre risas Robinson.

“Nombre a mi me gusta todo, hay unos burritos que hace muchos ayeres comí en Tecate cuando no te tenias que ir por la cuota y los tacos el Francés que ahora son el Franc, yo como mucho y me encanta Baja California por su gente y su comida”, agregó Alexander.

Para finalizar las actrices invitaron al público bajacaliforniano a ver la obra de teatro y recordaron que esta puede ser un gran regalo para mamá.

“Hola, yo soy Azela Robinson y Susana Alexander y los invitamos a que vean nuestra obra ´Si te mueres… Te mato´, no se van a arrepentir y es un gran regalo para el día de las madres”, concluyeron.

¿Cuándo?, ¿Dónde?

El 11 de mayo podrás verla en Mexicali, en el teatro del estado de 6:30 de la tarde y 9:00 de la noche.

Este viernes 12 de mayo los tijuanenses podrán disfrutar de la obra en el Centro Cultural Tijuana a las 6:30 de la tarde y 9 de la noche.

Y en Ensenada estarán el sábado 13 de mayo en el teatro de la ciudad con horario de 6:30 de la tarde y 8:30 de la noche.

Los boletos se pueden adquirir a través de web2.superboletos.com y el día del evento en taquilla.