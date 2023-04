Nula continuidad de proyectos de infraestructura genera problemas de tráfico y vivienda

Tijuana, B.C.- La nula continuidad de proyectos y programas en Tijuana con relación a infraestructura por las administraciones municipales, aunado al “influyentismo”, y la planeación sin compromiso, ha generado los problemas de tráfico y vivienda, indicó el Ingeniero Civil y maestro en Valuación, Julio Torres Coto.

Tenemos 130 años desde que se creó la ciudad, con un proyecto bastante bien elaborado por un ingeniero muy competente, que se respetó por poco tiempo, de ahí en adelante hemos seguido improvisando, una de las cosas que a mí me parece equivocada es que cada administración municipal trabaja por tres años, y la ciudad no dura tres años”, sentenció.

Los tres años de cada gobierno municipal ha provocado que no concluyan ni comiencen proyectos de infraestructura y movilidad, señaló, como el drenaje pluvial y la planeación de las vialidades.

Agregó que otro problema en la ciudad es la construcción en lugares de riesgo, pues se otorgan permisos de suelo en espacios irregulares, además de que muchas veces, personas se establecen y hacen sus viviendas sin los permisos necesarios, pues no cuentan con los recursos.

“Puede que no sea insuficiente (la inversión en materia de infraestructura), lo que sucede es que no hay continuidad, si usted corta un talud y no hace un muro de contención, a lo mejor no pasa nada, pero algún día va a suceder”, manifestó.

Torres Coto mencionó qué hay otros problemas que actualmente enfrenta la ciudadanía, como son la red de agua, la red de drenaje pluvial y la construcción de vialidades inadecuadas para la cantidad de habitantes qué hay en Tijuana.

Añadió que el “influyentismo” y abuso son otros factores que han influido en los derrumbes de viviendas en la ciudad, como es el caso del fraccionamiento La Sierra.

“La reglamentación está ahí y está bien hecha, el problema es que a veces se aplica y a veces no, existe el reglamento de edificación, la ley de desarrollo urbano, el reglamento de fraccionamiento. Tenemos que aprender a respetar lo que se nos ordena”, señaló.