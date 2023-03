“Nosotros vamos a recibir siempre a cualquier niño que necesite de un techo'': Marina del Pilar

Tijuana BC.- El Estado recibirá a cualquier niño y niña que llegue al DIF y se trabajará con el Ayuntamiento, serán muy cuidadosos en respetar los derechos del menor, aseguró la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

“Nosotros vamos a recibir siempre a cualquier niño que necesite de un techo, un hogar, de cariño y por supuesto que trabajaremos con el ayuntamiento, hasta el momento no se ha enviado ningún niño al DIF estatal”, aseguró.

Al instante que DIF reciba a un menor, explicó, lo primero que harán es tratar de buscar a los padres para reintegrar a esos niños con sus familias, además de revisar el contexto del por qué se encontraban en la calle.

No podemos ir por la calle recogiendo niños y niñas, pudiera incluso ser un delito, lo más importante es verificar en qué condiciones se encuentran estos niños y niñas, evidentemente hay que darles un techo, no podemos dejarlos si no tienen una mamá o un papá”