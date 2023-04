Noemí lleva su arte al público sordo

Tijuana, B.C.- Noemí Ramírez es una actriz sorda que a sus 28 años tiene el objetivo de llevar su arte a las personas con y sin discapacidad auditiva para lograr la inclusión.

Es parte del grupo Abordo Teatro y es una de las protagonistas de la obra Cuéntame (historias que nunca termina de verse), en la cual da vida a una mujer sorda que debe convivir con un hombre oyente; ambos deben hacer hasta lo imposible para lograr comunicarse entre ellos y con el público.

Ramírez compartió que a través de la Lengua de Señas Mexicanas (LSM) y mímicas divertidas busca incluirse entre la sociedad oyente y que esta a su vez se muestre dispuesta a conocer o desarrollar otras habilidades para comunicarse.

El mensaje

Su actuación también la dedica a las personas que como ella están en busca de espacios para mejorar la convivencia social, en donde las diferencias no resulten negativas.

Te puede interesar: Con cultura han alejado de la violencia a más de 7 mil personas

Compartir oyentes y sordos la inclusión es importante, no importa el físico (gordo, flaco, alto, chaparro, feo o guapo) todos somos iguales. Las personas sordas también pueden ser libres, con más confianza, más seguras, convivir más y tener más comunicación”, dijo la actriz, quien actualmente estudia la preparatoria.

Reconoció que las personas sordas se esfuerzan para comunicarse con los oyentes porque saben leer los labios, pero en ocasiones ellos lo impiden.

A pesar de ello, aconsejó a los sordos a fomentar el aprendizaje de la LSM y animarse a conquistar el mundo.

“Las personas sordas pueden hacer lo que quieran, pueden pintar, dedicarse a la belleza, ser actores, cocinar, etc., lo que quieran. No tengas miedo, da el ejemplo de que para las personas sordas no hay imposibles en el futuro”, sostuvo.

Te puede interesar: Busca a su hijo desaparecido desde 2019 en Tijuana

Por su parte, el actor Yeray Albelda dijo que el reto de Cuéntame es que el público aunque desconozca LSM entienda el mensaje de inclusión.

“Es muy bonito, sobre todo cuando actúo para público sordo, ya que aprecia mucho que se piense en él. Hay muchas personas interesadas pero no se veían representadas o pensaban que no había lugar para ellos, pero al ver a una actriz sorda frente a otros niños se motivan a tomar talleres, a tratar de encontrar su camino en el teatro”, remarcó.

La obra del grupo AbordoTeatro es dirigida por Griselda Hernández y fue presentada en Casa de las Ideas gracias a la Secretaría de Cultura de Baja California.