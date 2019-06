Secture sin recursos federales para promoción

Por la desaparición del Consejo de Promoción Turística, Baja California no recibió 15 millones de pesos de la federación para la promoción turística este año.



“El año pasado fueron 15 millones que obtuvimos del consejo y los años anteriores no fueron menos de 12 millones; nosotros estamos haciendo un esfuerzo por procurar que esto no tenga afectaciones”, declaró el subsecretario de Turismo del Estado (Secture), Ives Lelevier Ramos.



Por lo que tratan de ser más eficientes en la inversión del recurso con el que cuentan y que administran, que proviene del Impuesto sobre el Hospedaje (ISH).





Que este año calculan sean alrededor de 70 millones de pesos, por lo que consideró que en el caso de Baja California el recorte federal vaya a tener afectaciones “serias”.

“Hay otros estados en México que si dependen mucho mas de ese recurso como la Riviera Maya o Los Cabos”, agregó.



Otra cosa que se perdió con la desaparición de dicho consejo fue una red de contactos con países.



“Nosotros cuando salimos, sobre todo al extranjero a promover el Estado, en mucho dependíamos del trabajo que hacían estas oficinas y hoy en día eso ya no existe y es un trabajo que tenemos que hacer prácticamente de cero”, comentó.



Lelevier Ramos explicó que el recurso del ISH se invierte dependiendo el municipio y sus atractivos, además cada una de las localidades de la entidad tiene un comité de mercadotecnia integrado por empresarios y es ahí donde deciden como se va promover.



“Afortunadamente hasta ahora los resultados hablan por sí solos, porque se sigue incrementando la ocupación en Baja California y seguramente es resultado de la promoción”, puntualizó.