Niña de 14 años victima de secuestro virtual

Tijuana BC.- La crueldad de los estafadores por llenarse los bolsillos, no tiene límites, y es que los secuestros se han actualizado y ahora son de forma virtual.

“El secuestro virtual”, es una forma de extorsión vía telefónica, que se ha convertido en una de las denuncias con mayor frecuencia. Para su ejecución, los delincuentes logran que la víctima que eligieron al azar salga de su domicilio o del lugar donde se encuentre a través de engaños.

Los menores de edad, las víctimas perfectas para los amantes de lo ajeno, que con manipulación logran convencerlos de hacer lo que se les ordena.

El caso de secuestro virtual

Para la entrevistada, una menor de solo 14 años, fue una situación de miedo, ella describe que su día era normal, con la excepción de que había recibido una alerta de mensaje de texto, donde decían que la quieren hackear su cuenta de WhatsApp.

Ese día fue un día normal, estaba haciendo mi rutina, estaba descansando de mis clases, eran como las 12 o una. yo estaba hablando con unos amigos, chateando y en eso me entra una llamada desconocida, yo estaba sola en la casa, conteste y en eso me contestó un señor, su voz era de alguien joven, me preguntó ¿Quién eres? y yo le conteste que ¿A quien busca?, y él me dijo que a la dueña del teléfono”

Narró con risa nerviosa, mientras no dejaba de mover sus manos.

“Ya le iban a colgar cuando me dijo que me estaba buscando porque estaban utilizando mi número para meterse con el cártel de Tijuana, me dijo que si colgaba o hacia algo que me iban a mandar unidades y que me iban a matar a mi y a toda mi familia", agregó en un tono serio.

El procedimiento

Con amenazas hicieron que ella misma borrara sus redes sociales y que saliera de casa a buscar supuestamente un número en una tienda, le pidieron que llevara un cargador y que no se comunicara con nadie.

"yo solo estuve caminando hasta llegar a un supermercado, ya estaba oscuro, ellos me dijeron que me escondiera que porque su jefe les dijo que me llevaran con ellos y que no lo hicieron porque me estaban haciendo el favor y dijeron que me escondiera o me iban a encontrar y me llevarían con ellos". explicó la víctima de “Secuestro Virtual”

La familia vivió momentos de angustia y frustración

"Yo llegue a la casa como a las 4:30, el último mensaje de Sofía fue a las 3:06 de la tarde, reviso el teléfono y recibo una foto de ella llorando, entonces me comenzó a pedir 300 mil pesos, comenzó a decirme que él sabia cosas de mí, que sabía que soy divorciada, cosas de mis hijas", describió la Madre de la víctima.

La impotencia fue otra constante, pues la madre de la víctima aseguró que no recibió apoyo de las autoridades.

"Cuando yo llegué al ministerio público a decir lo que estaba pasando me dicen "esto está pasando señora, no es la primera persona, esto está pasando aquí, pero al rato aparece", se sintió muy mal", dijo molesta la Madre de la víctima.

Recomendaciones

Es muy importante acostumbrarse a no brindar ninguna información personal a menos que sea realmente necesario.

Cuidar su información no solo puede ayudar a prevenir extorsiones de este tipo, sino muchos otros hechos de inseguridad.

"Un consejo que les puedo dar desde mi experiencia es que si ya contestaron la llamada, si te da miedo colgar, no busques a un menor, busca a una persona grande que de verdad sepa controlar la situación, no a tus mismos amigos, un niño no va a saber que hacer", declaró la víctima de secuestro viral.

¿Qué hacer si recibe una llamada de extorsión?

1.- Corte la llamada: tenga presente que en caso de accidentes la Policía informa personalmente.

2.- Mantenga la calma y comuníquese rápidamente al 911 (emergencia policial) dando cuenta de los pormenores del hecho. Personal policial le puede ofrecer asesoramiento y contención adecuada.

3.- Tome contacto con el familiar que no está en la casa y que supuestamente está "secuestrado".

4.- Formule la denuncia en la unidad policial o judicial de su zona. La extorsión es un delito. Su deber como ciudadano es denunciarlo.

5.- Es muy importante acostumbrarse a NO BRINDAR NINGUNA INFORMACIÓN PERSONAL a menos que sea realmente necesario.

6.- Cuidar su información no solo puede ayudar a prevenir extorsiones de este tipo, sino muchos otros hechos de inseguridad.