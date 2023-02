Niegan vulnerabilidad en albergue migrante luego de denuncias en Tijuana

Tijuana, Baja California.- A pesar de que el director del albergue migrante “Casa de Luz”, Irving Mondragón, denunció actos de intimidación y la clausura del espacio de manera injustificada, el titular de la Subdirección de Diversidad e Inclusión, Edgar Eduardo Rodríguez Delgado, aseguró que no hubo vulnerabilidad de su parte a la comunidad que él representa, y afirmó que cuenta con pruebas de que el refugio “no estaba haciendo bien las cosas”.

El 23 de febrero, en rueda de prensa, Irving Mondragón relató que el titular de la Subdirección ya mencionada, canalizó a seis personas a Casa de Luz, omitiendo, dijo, los mínimos protocolos para el ingreso, al no referir que este pequeño grupo había sido expulsado de otro albergue por haber llegado en estado de ebriedad.

Encontraron a 2 personas en estado de ebriedad dentro de las instalaciones

Asimismo, el 18 de febrero, personal del albergue, bajo la dirección de Mondragón, encontró a dos personas de este grupo en estado de ebriedad dentro de las instalaciones, por lo que se les pidió que abandonaran el lugar, a lo que, los sujetos, agredieron física y verbalmente a otros residentes del espacio.

Yo, Irving Mondragón, director de Casa de Luz, llamé varias veces a la Policía Municipal, y tras no recibir respuesta, decidí, junto con otros huéspedes, interponer una denuncia en contra de estas dos personas, por las agresiones físicas sufridas y amenazas de las que fueron objeto”

dijo durante la conferencia de prensa.

Por su parte, Rodríguez Delgado, mencionó que la razón por la que se dio de baja al grupo en el anterior albergue, fue porque llegaron tarde al lugar, ya que había un horario establecido, por lo que fueron canalizados a “Casa de Luz”, situación que Mondragón sabía.

Aseguran hubo amenazas a estas personas

También, indicó que hubo amenazas de parte de Mondragón hacia estas personas, incluso, se les dijo que si no seguían ciertas indicaciones dentro del albergue, ellos se encargarían de bloquear el asilo político de los migrantes.

Además, mencionó que Mondragón golpeó a una de las personas que corrieron del lugar, y fueron a recogerlos, y para respaldarse, dijo Eduardo Rodríguez, tuvo que ir acompañado de oficiales, para no incurrir en algún tema que se le pudiera involucrar

“El albergue es para la comunidad LGBT y familias, más dirigido a la comunidad, y yo lo que hago es darle seguimiento, no me meto más allá, no me corresponde, jamás hablamos de una clausura del lugar, porque al Ayuntamiento no le corresponde, es un tema estatal”, expresó sobre la acusación del director del albergue Casa de Luz.

Por otro lado, Enrique Lucero, director de Atención al Migrante, manifestó que en la visita al lugar, calificada como “intimidante” por Irving Mondragón, se encontró que el refugio no contaba con ningún permiso, y operaba de manera clandestina desde de septiembre de 2022.