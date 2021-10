Niega Sener permiso a Bonilla para construir la planta fotovoltaica

Tijuana, BC.- Debido a que los estados no están facultados para licitar la red nacional eléctrica, la Secretaría de Energía negó al Gobierno de Jaime Bonilla Valdez el permiso para la construcción de la planta fotovoltaica.

Están mortificados porque la Comisión Reguladora de Energía no les ha dado el permiso, ni se los vamos a dar”, expuso Rocío Nahle, titular de la Sener, de acuerdo a una publicación del semanario Proceso.

El pasado 15 de junio Bonilla Valdez puso la primera piedra de lo que, según él, sería la planta más grande del país y generaría 2 mil 546 megawatts al día, a través de paneles solares.

Te puede interesar: Desconocen finanzas del 'agua' en Baja California

Next Energy, empresa ganadora

La empresa regiomontana Next Energy resultó ganadora de la licitación pública que lanzó el Gobierno de Baja California para la construcción de dicha planta.

“La CRE no le dio el permiso ni el Ayuntamiento, y esto es porque el Ayuntamiento de Mexicali no puede dar el permiso para uso de suelo porque no tiene el de la CRE, así de fácil”, explicó la secretaria de Energía.

La información publicada por el semanario detalla que Grupo Dragón, del empresario Ricardo Salinas Pliego, elalaboró dos proyectos: Central de Generación de Energía Eléctrica de 140 MW Cuernavaca y Central de Generación de Energía Eléctrica de 140 MW Centinela, encaminados a solventar el défict energético de Baja Califronia manifestado por el Gobernador.

“En el caso de Grupo Dragón, sí tiene la MIA (Manifiesto de Impacto Ambiental), pero están suspendidos (los trabajos) y así van a seguir, menos se les va a autorizar con esto de la reforma eléctrica, ya no entra”, apuntó Rocío Nahle, a Proceso.