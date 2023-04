'Necesitamos expandir la clase media': Ebrard

Tijuana BC.- Marcelo Ebrard Casaubón expuso que en su proyecto rumbo a la Presidencia de la República está el que México se parezca a Estados Unidos en cuanto al nivel de vida.

En entrevista exclusiva con Grupo Healy, expresó que apuesta a hacer crecer la clase media en el País y cerrar la brecha entre pobres y ricos en el País.

“No tenemos por qué permitir que nuestro país tenga cuarenta y tantos por ciento de pobreza, porqué, es casi una irregularidad, somos el principal socio de Estados Unidos.

“Necesitamos trabajar todos los días para poder hacer crecer la clase media, expandir la clase media, quien hoy es pobre tiene incertidumbre en alimentación, vivienda, se lo tienes que resolver, le tienes que dar la posibilidad de que por su trabajo ascienda a la clase media, es lo que tiene que hacer México, como lo hizo Estados Unidos, Europa”, dijo en la entrevista que a continuación se transcribe.

¿CUÁNTO TIEMPO TIENE PENSANDO QUERER SER PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y PORQUÉ CREE QUE MERECE SERLO?

Yo me empecé preparando para esto desde hace muchos años, por una pregunta que me hice, porque una vez viajé a Estados Unidos de joven, casi de 10 años, en ese tiempo se iba a Disneylandia en coche. Cuando pasé a Estados Unidos y luego recorrí Estados Unidos para llegar a California, la impresión que tuve fue enorme, sobre todo riqueza, y desde aquel tiempo me quedé con la idea principal de porqué esa diferencia y qué podemos hacer para que no se vea esa diferencia o acercarnos lo más posible. Esa ha sido mi pregunta, qué tengo que hacer para cerrar la brecha. Eso me ha conducido al punto en el que estoy 42 años después, y todo el tiempo prepararte, ser humilde, modesto, tratar de aprender cómo puedes resolver las cosas, aprendes mucho en cada situación.

Por eso estoy aquí para ver qué podemos hacer para que México tenga más fortaleza.

¿EN ALGÚN TEMA EN ESPECÍFICO O QUÉ FUE LO QUE VIO EN ESTADOS UNIDOS QUE NO VIO EN MÉXICO?

Todo, vi en Estados Unidos un nivel de vida más alto, mejores infraestructuras, un nivel de vida muy superior al de México. Yo me formé en una familia donde siempre ha habido una admiración por la civilización mexicana, entonces ir a otro país y ver que esa diferencia es abismal, entonces cómo te explicas esa diferencia, cómo lo resuelves.

No tenemos por qué permitir que nuestro país tenga cuarenta y tantos por ciento de pobreza, no podemos permitir que la mayor parte del país esté así, es lo que ha tratado de hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador con éxito. Al subir el salario mínimo, ha hecho una gran inversión social, se está haciendo un gran esfuerzo en salud, en educación. Por eso digo, la Cuarta

Transformación 2.0 es lo que sigue, porque tienes que seguir al siguiente piso para lograr el objetivo.

¿ENTONCES NOS VAMOS A PARECER A ESTADOS UNIDOS EN ALGUNOS TEMAS?

En cuanto a la clase media sí, y a Europa también.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESCRIBIR Y PUBLICAR “EL CAMINO DE MÉXICO” Y CUÁL CONSIDERA LA PARTE MÁS IMPORTANTE DEL MISMO?

El objetivo es con toda transparencia plantear qué pienso, de dónde vengo, quién soy, porque quiero ser candidato a la Presidencia y qué pienso que puede ser el camino de México. No es habitual que en México que los que participamos publiquemos lo que pensamos sobre nosotros, yo lo hice para decir esto es lo que soy, lo que sé hacer, 42 años que empecé trabajando en el sismo de 85 de la Ciudad de México y lo más reciente, lo que ha sido mi vida con adversidades y complejidades, por eso me atrevo a pensar y proponer a participar en el proceso. Me preguntarás porqué quieres, en base a qué, pues para eso es el libro.

Yo diría y lo explico ahí, Manuel siempre fue un hombre con mucha integridad política, lo que aprendí con él fue eso, por el otro lado la reflexión sobre las diferentes medidas que se pueden tomar para buscar que el país tenga un sistema lo más inteligente que se pueda y mantener la estabilidad del País lo más que se pueda.

¿CONFÍA EN LAS ENCUESTAS DE MORENA? RICARDO MONREAL HA PLANTEADO QUE NO HAY PISO PAREJO EN MORENA, ¿CONSIDERA QUE NO HAY PISO PAREJO EN MORENA?

Yo he planteado que haya una separación del cargo -recordando cuando fui candidato al DF en 2005, yo renuncié al cargo-, para que haya condiciones iguales, porque por razón estructural, hay una diferente situación en función de los cargos que ocupamos. Morena tiene que resolver esto.

La encuesta yo planteo que sea una sola pregunta, quién quieres que sea, y que haya empresas de confianza de cada uno de los que vayamos a participar para que no haya suspicacia.

¿SI NO ES CANDIDATO DE MORENA, SE VE EN LA BOLETA ELECTORAL? Yo estoy participando en Morena y no tengo la idea de irme por otro partido. LA LÍNEA 12 DEL METRO HA SIDO UNA PIEDRA EN EL ZAPATO PARA LAS ADMINISTRACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ¿PARA MARCELO EBRARD CUÁL HA SIDO EL COSTO POLÍTICO DE ESTE TEMA?

Se hizo una licitación internacional, la ganó una empresa que ha construido, se contrató a los mejores ingenieros, yo hice lo que tenía que hacer, se entregó la obra certificada, pero han pasado 10 años, hicimos lo que tuvimos que hacer y se entregó la obra en tiempo y forma sin observaciones.

¿PERO AÚN ASÍ NO CREE QUE HA TENIDO UN COSTO?

A veces hay cosas que tienen un costo, pero yo te digo lo que en mi conciencia está. Se contrató a la gente más competente a quien hizo el metro, hubo una certificación internacional. Si yo tuviera dudas de lo que hice, no estaría aquí.

¿QUÉ OPINA DE LAS MAÑANERAS, LAS MANTENDRÍA?

Son un buen sistema de comunicación y yo creo que va a ser muy difícil cambiar o suspender una comunicación directa con la sociedad todos los días en el formato que sea, cada quien tiene su estilo, pero sí va a ser necesario una comunicación directa entre el Presidente y la sociedad todos los días.

¿CÓMO VE LA POLARIZACIÓN QUE HAY ACTUALMENTE EN EL PAÍS, DE QUIENES ESTÁN A FAVOR O EN CONTRA DEL GOBIERNO, Y CUÁL SERÍA SU VISIÓN?

Un cierto grado de polarización o de antagonismo no lo vas a poder remediar, son diferentes visiones del mundo, lo que tenemos que buscar es que haya más áreas de acuerdos y buscar que haya una conciencia. Lo que puedes hacer es sumar la mayor cantidad de voluntades posibles a lo que estás planteando

¿CÓMO ES SU RELACIÓN CON LA GOBERNADORA DE BAJA CALIFORNIA, MARINA DEL PILAR ÁVILA?

Es buena, hemos estado trabajando en muchos temas, Mesa de Otay, planta de tratamiento de Tijuana-San Diego, el tema de gas, tenemos una buena relación productiva y útil.

ORGANIZACIONES DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS Y DE MIGRANTES HAN CRITICADO LA POLÍTICA MIGRATORIA DEL GOBIERNO FEDERAL, PUES LA CONSIDERAN PERSECUTORIA, INCLUSO AGRESIVA COMPARADA CON OTROS SEXENIOS, ¿QUÉ PUEDE DECIR AL RESPECTO?

La política migratoria en México es de las más abiertas del mundo, porque el número de recursos ha crecido unas cinco veces si la comparas con los anteriores. México en todo el continente americano es el más abierto al refugio y asilo y los números te lo demuestran. No veo en qué fundamentan. Es que antes no se veían estas detenciones, sobre todo de centroamericanos. Son rescates y han sido menos que en otros años.

¿CÓMO VE LA FRONTERA? ¿QUÉ NOS FALTA PARA TENER UN MEJOR DESARROLLO?

La frontera tiene una gran posibilidad, de hecho tenemos un programa que se llama Frontera Siglo XXI. El Presidente López Obrador ha ordenado una inversión que no se había hecho en mucho tiempo. La Frontera norte tiene ventajas, el IVA es mucho menor, el ISR es mucho menor. Los vehículos que se están regularizando es una ayuda. Ahora cuál sería el siguiente paso, es aumentar la infraestructura en energía para poder recibir el flujo de inversión que esperamos, hay que hacer inversión para aumentar el equipo en salud, educación, la infraestructura vial, hay un atraso en infraestructura local, tenemos que invertir en eso.

ALGÚN MENSAJE PARA LOS TIJUANENSES Y BAJACALIFORNIANOS

Tijuana es una de las ciudades que más posibilidades le veo yo en los próximos años por todo lo que han hecho en Tijuana, cosas maravillosas. Tijuana es una base productiva estratégica para cosas muy avanzadas en medicina, tecnología, es una ciudad exitosa y que debemos trabajar de cerca para que siga adelante.