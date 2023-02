Necesario la prevención y justicia para evitar aumento de la violencia en BC

Tijuana BC.-Para evitar que en Baja California nuevamente incremente la violencia es necesario que el plan de seguridad también esté enfocado en la prevención y en la impartición de justicia.

De acuerdo al reporte de incidencia delictiva de la Fiscalía General de Baja California, los delitos (homicidios, robos, feminicidios, entre otros) aumentaron 13% entre los años 2021 y 2022, pues pasaron de 91 mil 382 a 102 mil 844.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California (CEDH BC), Miguel Ángel Mora Marrufo, comentó que los crímenes no se han erradicado, en los cuales también las niñas, niños y adolescentes (NNA) y mujeres también son víctimas.

No se ha podido erradicar no solamente la violencia criminal sino también una comunitaria y familiar que se ha venido acrecentando, evidentemente se tiene que replantear y repensar en los programas no solamente de combate frontal sino en una política pública a mediano y largo plazo que atienda los proyectos de vida”

Declaró.

La problemática

Mora Marrufo señaló que esta problemática va contra de derecho a las personas de vivir en paz y acceder a la justicia.

Asimismo, lamentó que el plan de seguridad actual solo esté enfocado a atender los enfrentamientos entre los grupos criminales.

"El dirigir solamente el programa de la inseguridad a una pugna de carteles o narcomenudeo nos aleja de la realidad”, subrayó.

Aumento de delincuencia

Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, Gilberto Farías Morales, reveló que la impunidad es el principal factor por el cual aumenta la delincuencia.

"Es lamentable decirlo, pero México atraviesa por una crisis de seguridad, hay mucha impunidad. En la mayoría de los casos los que cometen el delito no pasa nada y eso yo creo que de alguna otra manera si el autor del delito no tiene una sanción no pasa nada y lo vuelve a cometer”, opinó.

Farías Morales propuso implementar los derechos en neurociencia para analizar y descubrir los perfiles de los criminales y las causas, para crear programas preventivos.