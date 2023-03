Necesaria la participación ciudadana para resolver los problemas de la sociedad: Guakil

Tijuana, BC.- Es necesaria la participación ciudadana para resolver los problemas de la sociedad, destacó el político y empresario tijuanense, David Saul Guakil, luego de que el hotel Ibis, de la empresa que dirige, Grupo Cosmopolitan, fue el primero en la ciudad en afiliarse al Programa Contra la Trata de Personas que recientemente lanzó el movimiento de carácter nacional Viva México.

“Siempre he dicho que no podemos quejarnos si no participamos”, destacó el también delegado nacional del partido político Movimiento Ciudadano en Baja California, al señalar que si apoyamos en todos los temas que interesan a la comunidad, podremos resolver todos los problemas, incluida la inseguridad que en el caso de la trata de personas, afecta principalmente a mujeres y menores de edad.

La campaña “Aquí somos aliados contra la trata” es un programa lanzado por el movimiento Viva México que se aplicará a nivel nacional y consiste en la colocación de una calcomanía alusiva al tema en la entrada de hoteles y moteles, pero sobre todo en la capacitación al personal para detectar casos de trata de personas y denunciarlos a las autoridades.

Destacar lo bueno de las ciudades

Guakil puntualizó que aún cuando su lema es destacar lo bueno de las ciudades, no podemos negar que existen problemas, pero es más productivo trabajar en la solución y para ello es de vital importancia la suma de esfuerzos de toda la comunidad en conjunto con sus autoridades.

Dijo que la inseguridad es un problema sumamente sensible, sobre todo cuando las víctimas son los sectores más vulnerables, y en este caso lo que está en manos de la sociedad es apoyar y participar en toda acción tendiente a su combate, “y es lo que estamos haciendo como empresarios del sector hotelero”.